Як наголосив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, житло буде постійним. Це перший крок до того щоб надати житло 8,5 тисячі переселенців, які наразі опинилися у місті.

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Яким бачать майбутнє житло

Сухомлин зазначив, що це буде цілорічне, постійне житло, збудоване із дерева. Площа кожного становитиме 40 – 50 метрів квадратних. Всередині буде усе необхідне – від санвузлів до меблів. У кожному такому будинку зможе проживати до 6 осіб.

На старті планується звести 40 будиночків. Проте в перспективі влада має намір збільшити їхню кількість. Тим паче передбачається, що до Житомира буде з'їжджатися все більше людей.

Житло – першочергова потреба людей, які втікали від жахів війни. Вже було кілька нарад по будівництву "містечка" для них. Ми готові найближчим часом збирати депутатів на сесію міськради та приймати необхідні рішення,

– розповів Сухомлин.

Біля місця, виділеного під будівництво, є 2 школи, дитячий садочок, магазини та інші необхідні об’єкти інфраструктури. Міський голова додає, що не всі переселенці повернуться додому, тому обіцяє, що місто сприятиме пошуку роботи для них та створенню місць для навчання їхніх дітей.



У Житомирі зведуть містечко для переселенців / Фото фейсбук Олександра Сухомлина

Наразі місто повинне виділити кошти на підведення комунікацій, благоустрій території та виготовити технічну документацію. Також ведеться пошук відповідних будматеріалів. Водночас на початку тижня надійшло підтвердження про готовність забезпечення містечка електроенергією.

Роботи з облаштування поселення для постраждалих унаслідок війни планують здійснити протягом двох місяців.

Окрім місцевої влади, у реалізації проєкту бере участь уряд Італії, Червоний Хрест України та Житомирська обласна організація Червоного Хреста, які профінансують виготовлення будиночків.