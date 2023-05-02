Життя в пустелі: на ринку Аризони з'явився особливий будинок з доступом до нацпарку

У пустелі Аризона продають чарівний будинок для відпочинку площею 87 акрів. Він роташований неподалік від національного парку Сагуаро, тому природа навколо просто неймовірна.

До власності належить не лише одне житло, тут є й гостьові будинки, басейн поруч та зона для барбекю. Усе продають за 5,9 мільйона доларів.

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Казковий будинок у пустелі

"У цьому районі немає нічого подібного", – каже агентка з лістингу Едріан Бернелл. У 2010 році вона продала житло нинішнім власникам за 1,6 мільйона доларів.

У 1950-х роках на цій цінній ділянці розташовувалося тваринницьке ранчо, а потім був бутик.

Власники розширили та відремонтували будинок ранчо 1960-х років, побудували місце для проведення заходів і додали сім гостьових кімнат. Власність тепер відома як Rincon Creek Ranch.

Головний будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами тепер має розширену кухню з коморою для дворецького. Проте він зберіг частину свого старовинного шарму, наприклад оригінальну піч 1950-х років.

Інтер'єр у будинках / Фото Robin Stancliff

Потім власники зосередилися на будівництві гостьових будинків, які завершили в 2015 році. Є три котеджі з двома спальнями та двома ванними кімнатами та чотири – з однією спальнею та ванною в кожному. Вони розташовані на вершині пагорба, лише за декілька хвилин ходьби від головного будинку. Усі мебльовані.

Ще одним доповненням у 2015 році до власності став будиночок Luella-Boomer Hall для проведення заходів.

"Ви входите в подвійні двері, а там більярдний стіл і маленькі коктейльні столики. Є бар і екран, якщо ви хочете дивитися фільми, повністю обладнана кухня, жіночий і чоловічий туалет", – каже Бернелл.

У залі також є масажний кабінет та тренажерний зал з окремим входом. Бернелл розповів, що один із власників назвав розважальний зал на честь своїх дідуся та бабусю по лінії батька, які допомагали йому в коледжі та навчили фінансової відповідальності.

Власність є віддаленою в пустелі, поруч є нацпарк / Фото Robin Stancliff