Життя у скелі: у Канаді звели житлову споруду в приголомшливій локації
Джерело:Designboom
Між скелями в Канаді побудували неймовірну будівлю – житловий будинок, який з’єднує дві скелі та височіє над гірським озером. Споруда неймовірно влилася у місцевий ландшафт та виглядає просто блискавично.
У Британській Колумбії Канади у дивовижний спосіб заповнили прогалину між скелями – збудували житловий будинок. Споруда глибоко занурена у скелю та являє собою житловий міст у долині.
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Проєкт створив провідний канадський архітектор Амірхоссейн Нурбахш.
Головною ідеєю цієї незвичної споруди було звести будівлю з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Міст з’єднує дві скелі, саме під ним сформували основні простори, скориставшись наявною площею між скелями.
Будівля розділена на три основні сегменти відповідно до потреб мешканців. На верхньому рівні міст набуває форми плоскої прямокутної поверхні, що з'єднує обидві сторони. Інша сторона служить спортивним простором, який розташований на більш високому рівні.
Основний житловий простір сягає рівня води. Під спорудою залишили місце для проходження човнів.
Більше фото особливої споруди: