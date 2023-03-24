Хоче надихнути інших: історія чоловіка, який живе в переобладнаній вантажівці 30 років

Майкові Ліверу – 70 років. Він вже тридцять років насолоджується простим життям у переобладнаній вантажівці в приморському містечку Портмадог, Вельс.

На проживання чоловік витрачає лише 25 фунтів (приблизно 1 130 гривень) на тиждень. Майк Лівер сподівається, що зможе переконати інших жити так само, як він.

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Як британець живе у вантажівці вже 30 років

У будинку пенсіонера немає електрики, центрального опалення та водопостачання. Майк спалює деревину, щоб обігріти своє скромне житло, і підігріває воду в душі за допомогою газових конфорок.

Майк каже, що відчуває відразу до всього, що пов'язано з комп'ютерами, телефонами чи технікою, але у нього є маленький ноутбук, який він використовує для написання романів.



Майк Лівер за ноутбуком / Фото The Daily Post

Чоловік є відданим вегетаріанцем, у нього ніколи не було спокуси до надмірного споживацтва, тому витрати на життя надзвичайно низькі.

Я сподіваюся переконати інших піти цим шляхом до щастя, особливо в ці суворі економічні, соціальні та екологічні часи,

– зазначив британець.

Незважаючи на труднощі в зимові місяці, Майк сказав, що сподівається прожити у своїй вантажівці наступні 10 років.