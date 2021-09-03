Однак через деякий час виявилося, що місія продати нерухомість за 100 мільйонів доларів не під силу навіть "агенту 007". За рік до Пірса Броснана не поступило жодної пропозиції.

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Попри те, що нерухомість актора була найдорожчою в районі, Броснан видалив своє оголошення без спроб знизити цінник.

Естетика південно-східної Азії натхненна зйомкою в Таїланді / Фото NY Post

Згідно з офіційними даними, Броснан, який зіграв роль Джеймса Бонда у 4-х фільмах франшизи (з 1995 – 2002 рік), купив понад гектар землі з 2-ма будинками після успіху своїх фільмів. У 2000 році ця покупка обійшлася актору в 7,35 мільйона доларів. Власність отримала назву "Будинок Орхідей". На добудову пішло приблизно 10 років.

Естетика південно-східної Азії натхненна зйомкою в Таїланді / Фото NY Post

Особняк поділений на апартаменти власників та гостей. Тут розташовані вітальні, кухня з виходом на літню терасу, їдальня, 5 спальних і 14 ванних кімнат. Також тут є музична кімната і кінозал, розрахований на 20 осіб. На території розташований окремий невеликий будинок біля басейну з тренажерним залом та SPA-кабінетом.

Будинок обладнаний сонячними панелями, що повністю забезпечують потреби будинку в електроенергії / Фото NY Post

Серед інших зручностей – театр, винний льох з системою автоматизованого клімат-контролю (де зберігається 200 пляшок вина), музична кімната.

Зараз Броснан і його сім'я живуть на Гаваях.