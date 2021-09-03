Однако через некоторое время оказалось, что миссия продать недвижимость по 100 миллионов долларов не под силу даже "агенту 007". За год до Пирса Броснана не поступило ни одного предложения.

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Несмотря на то, что недвижимость актера была самой дорогой в районе, Броснан удалил свое объявление без попыток снизить ценник.

Эстетика юго-восточной Азии вдохновлена съемкой в Таиланде / Фото NY Post

Согласно официальным данным, Броснан, сыгравший роль Джеймса Бонда в 4-х фильмах франшизы (с 1995 - 2002 год), купил более гектара земли с 2-мя домами после успеха своих фильмов. В 2000 году эта покупка обошлась актеру в 7,35 миллиона долларов. Собственность получила название "Дом Орхидей". На достройку ушло примерно 10 лет.

Эстетика юго-восточной Азии вдохновлена съемкой в Таиланде / Фото NY Post

Особняк разделен на апартаменты владельцев и гостей. Здесь расположены гостиные, кухня с выходом на летнюю террасу, столовая, 5 спальных и 14 ванных комнат. Также есть музыкальная комната и кинозал, рассчитанный на 20 человек. На территории расположен отдельный небольшой дом у бассейна с тренажерным залом и SPA-кабинетом.

Дом оборудован солнечными панелями, которые полностью обеспечивают потребности дома в электроэнергии / Фото NY Post

Среди других удобств – театр, винный погреб с системой автоматизированного климат-контроля (где хранится 200 бутылок вина), музыкальная комната.

Сейчас Броснан и его семья живут на Гавайях.