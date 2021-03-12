Як зробити журнальний столик фішкою інтер'єру: 4 пункти

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Журнальний столик – не просто функціональний предмет, але і елемент інтер'єру, який може стати його головною родзинкою.
Що потрібно врахувати при підборі журнального столу – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Журнальний столик – це не лише зручний і функціональний предмет, але також він може стати родзинкою вашої вітальні. Дизайнерські столики – це окремий вид мистецтва!
– зазначила Петайкіна.
Журнальний столик може стати акцентом в інтер'єрі / Фото roomester
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Полиці, ящики, приховане зберігання, трансформери – заздалегідь продумайте функції вашого столика.
Столик може бути з полками, тумбами тощо – все залежить від особистих переваг / Фото roomester
Стиль підбирайте залежно від інтер'єру. Метал, скло, дерево, латунь або їх комбінація. Журнальний столик можна зробити родзинкою інтер'єру, вибравши цікавий варіант.
Вибирайте журнальний столик під стиль приміщення / Фото roomester