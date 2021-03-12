Як зробити журнальний столик фішкою інтер'єру: 4 пункти

Журнальний столик – не просто функціональний предмет, але і елемент інтер'єру, який може стати його головною родзинкою.

Що потрібно врахувати при підборі журнального столу – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Журнальний столик – це не лише зручний і функціональний предмет, але також він може стати родзинкою вашої вітальні. Дизайнерські столики – це окремий вид мистецтва!

– зазначила Петайкіна.

Що врахувати при виборі журнального столика

1. Форма

Круглий або овальний стіл відмінно підійде сім'ям з дітьми і домашніми тваринами. За словами дизайнерки інтер'єру, це безпечніше.

Прямокутний стіл необхідно розміщувати в 80 сантиметрах і більше від TV-підставки. Це зробить переміщення по кімнаті зручним.

2. Розмір

Журнальний столик за висотою має бути таким самим, як і диван – близько 40 – 45 см. Якщо диван вищий – столик також повинен бути вищим.

Журнальний столик може стати акцентом в інтер'єрі / Фото roomester

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3. Функціональність

Полиці, ящики, приховане зберігання, трансформери – заздалегідь продумайте функції вашого столика.

Столик може бути з полками, тумбами тощо – все залежить від особистих переваг / Фото roomester

4. Стиль

Стиль підбирайте залежно від інтер'єру. Метал, скло, дерево, латунь або їх комбінація. Журнальний столик можна зробити родзинкою інтер'єру, вибравши цікавий варіант.

Вибирайте журнальний столик під стиль приміщення​ / Фото roomester