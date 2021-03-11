Планування кухні: 5 важливих правил для власників
Облаштування і оформлення кухні – дуже важливий етап ремонту квартири, в якому існують особливі правила, яких потрібно дотримуватися.
Джерело:Інстаграм Yaranga Interior Design
Що необхідно врахувати, починаючи ремонт кухні, розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.
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Планирование всегда было непростым и очень ответственным делом. Малейший просчет и вот уже шкафчик не влезает. Или еще что похуже,
– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.
5 правил для планування кухні мрії
1. Заміри
В першу чергу необхідно зробити максимально точний вимір кімнати, де буде кухонний гарнітур. Спочатку необхідно спланувати кухню і тільки потім під уже готовий проєкт робити ремонт. Важливо: врахуйте, що оздоблювальні матеріали "заберуть" кілька сантиметрів.
2. Правило трикутника
За словами дизайнерки інтер'єру, основою грамотного планування кухні є правило трикутника: холодильник, плита і мийка. Господині нічого не повинно заважати пересуватися між цими предметами.
3. Проходи
Для того щоб вільно пересуватися на кухні, ширина проходів повинна складати 1,2 м. Якщо кухня знаходиться у прохідній кімнаті – 1,8 м.
Правильне планування дозволить створити ідеальну кухню / Фото pinterest
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4. Холодильник у гарнітурі
Дизайнери інтер'єру пояснили, що холодильник слід розміщувати ближче до мийки, ніж до плити. Він може бути звичайним або ж вбудованим. Якщо місце на кухні обмежене, холодильник можна винести у вітальню або передпокій.
Перед ремонтом продумайте все до дрібниць / Фото pinterest
5. Обідня зона
При виділенні площі для обіднього столу і стільців потрібно врахувати, що відстань від стіни до краю столу має бути не менше, ніж 80 см. Стандартна глибина стільця становить 40 – 45 см, а його ширина зазвичай не перевищує 50 см. Для комфортного розташування достатньою буде ширина посадкового місця близько 60 – 65 см,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.
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