Как сделать журнальный столик фишкой интерьера: 4 пункта
Журнальный столик – не просто функциональный предмет, но и элемент интерьера, который может стать его главной изюминкой.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Что нужно учесть при подборе журнального стола – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Журнальный столик – это не только удобный и функциональный предмет, но также он может стать изюминкой вашей гостиной. Дизайнерские столики – это отдельный вид искусства!
– отметила Петайкина.
Что учесть при выборе журнального столика
1. Форма
- Круглый или овальный стол отлично подойдет семьям с детьми и домашними животными. По словам дизайнера интерьера, это безопаснее.
- Прямоугольный стол необходимо размещать в 80 сантиметрах и более от TV-подставки. Это сделает перемещение по комнате удобным.
2. Размер
- Журнальный столик по высоте должен быть таким же, как и диван – около 40 – 45 см. Если диван выше – столик также должен быть выше.
Журнальный столик может стать акцентом в интерьере / Фото roomester
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3. Функциональность
Полки, ящики, скрытое хранение, трансформеры – заранее продумайте функции вашего столика.
Столик может быть с полками, тумбами и пр. – все зависит от личных предпочтений / Фото roomester
4. Стиль
Стиль подбирайте в зависимости от интерьера. Металл, стекло, дерево, латунь или их комбинация. Журнальный столик можно сделать изюминкой интерьера, выбрав интересный вариант.
Выбирайте журнальный столик под стиль помещения / Фото roomester
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