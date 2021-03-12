Журнальный столик – не просто функциональный предмет, но и элемент интерьера, который может стать его главной изюминкой.

Что нужно учесть при подборе журнального стола – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Журнальный столик – это не только удобный и функциональный предмет, но также он может стать изюминкой вашей гостиной. Дизайнерские столики – это отдельный вид искусства!

– отметила Петайкина.

Что учесть при выборе журнального столика

1. Форма

Круглый или овальный стол отлично подойдет семьям с детьми и домашними животными. По словам дизайнера интерьера, это безопаснее.

Прямоугольный стол необходимо размещать в 80 сантиметрах и более от TV-подставки. Это сделает перемещение по комнате удобным.

2. Размер

Журнальный столик по высоте должен быть таким же, как и диван – около 40 – 45 см. Если диван выше – столик также должен быть выше.

Журнальный столик может стать акцентом в интерьере / Фото roomester

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3. Функциональность

Полки, ящики, скрытое хранение, трансформеры – заранее продумайте функции вашего столика.

Столик может быть с полками, тумбами и пр. – все зависит от личных предпочтений / Фото roomester

4. Стиль

Стиль подбирайте в зависимости от интерьера. Металл, стекло, дерево, латунь или их комбинация. Журнальный столик можно сделать изюминкой интерьера, выбрав интересный вариант.

Выбирайте журнальный столик под стиль помещения / Фото roomester