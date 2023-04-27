Неймовірне перевтілення: як склад на колишній фарбиці став затишним помешканням
Джерело:Realestate
Звичайний склад на фабриці перетворили на стильний і затишний дім з терасою на даху. Власник помешкання планує продати його за 1,2 – 1,3 мільйона доларів.
Помешкання розміщене в культовій будівлі Foy & Gibson у Мельбурні – колишній фабриці одягу, меблів, фурнітури та постільної білизни. Її збудували ще в 1876 році.
Наприкінці 1990-х років фабрику перетворили на житлово-комерційний комплекс і внесли до списку культурної спадщини.
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З порожнього складу в затишне житло
Постачальник Раян Грант придбав приміщення складу під номером 22 повністю порожнім понад 10 років тому. Він вирішив перетворити його на міський оазис.
Будинок має склепінчасту дерев'яну стелю та оголені цегляні стіни, що надає помешканню особливої атмосфери. Барну стійку та кухонні стільниці виготовляли на замовлення.
Сталеві гвинтові сходи з червоним освітленням ще більше додають індустріального відчуття. Ними можна потрапити до спальні в стилі лофт. Окремі сталеві сходи ведуть на терасу на даху, звідки відкривається панорамний вид на міський пейзаж.
Інтер'єр облаштований методом відкритого планування / Фото Realestate
"Це справжній міський майданчик з величезними високими стелями та оригінальними вікнами складу. Помешкання розташоване на верхньому поверсі, тому сюди потрапляє багато природного світла", – розповіла агентка з нерухомості.