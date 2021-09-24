Зірка "Гри Престолів" купила сучасний маєток у Маямі: як виглядає і скільки коштує будинок
Джерело:Realtor
Через 3 місяці після розміщення на ринку своєї нерухомості в Каліфорнії, зіркова пара Джо Джонас і його дружина – актриса Софі Тернер, купили маєток в Майамі. Ціна нерухомості – 11 мільйонів доларів.
Побудований в 1980 році та нещодавно відремонтований будинок площею 967 квадратних метрів – це унікальна резиденція, яка наслідує традицію дизайну Френка Ллойда Райта.
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Окрім дому на території висаджені сади, є ставок з коропами, басейн, патіо та гараж на 2 автомобілі.
Дім ідеально підходить для відпочинку та вечірок. На кухні з гладкими білими фасадами передбачено багато місця для гостей. Також власники отримали винний льох з клімат-контролем та каміном, перед яким можна проводити затишні вечори з келихом у руці. Двосторонній бар дозволяє використовувати його як з двору, так і всередині.
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Загалом в домі розташовано 6 спалень. Одна з яких оснащена скляними дверима, які ведуть до тераси та власним санвузлом. До речі, їх в будинку аж 8.
Як і в інших зіркових маєтках, тут є тренажерний зал і спа-центр з сауною.
Тим часом будинок пари в Каліфорнії, який вони виставили на продаж в червні за 16,75 мільйона доларів, знайшов нового покупця.