Хто зі світових зірок здійснив найдорожчі угоди з нерухомістю у 2022 році

Підвищення відсоткових ставок та хвилювання, спричиненні нестабільністю фондових ринків у світі, спровокували просідання ринку елітного житла. Однак це не вплинуло на зірок, які протягом 2022 року активно перетасовували свої портфелі нерухомості.

Видання Mansion Global розповіло, якими угодами з купівлі-продажу відзначився ринок елітного житла у 2022 році. Хто із зірок став щасливим власником нової нерухомості – далі.

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Сільвестр Сталлоне продав маєток за 58 мільйонів доларів



Сільвестр Сталлоне продав маєток за 58 мільйонів доларів / Фото Mansion Global

Сільвестр Сталлоне розпочав 2022 рік із продажу будинку у Лос-Анджелесі. Початкова вартість помешкання склала 110 мільйонів доларів, однак ціна виявилася зависокою. Зрештою житло було продане зі суттєвою знижкою – за 58 мільйонів доларів. Повідомляється, що новою власницею будинку стала британська співачка Адель.

Маєток, площею 1950 метрів квадратних, захований за воротами та оснащений системою охорони. Архітектура будинку виконана у середземноморському стилі. У головному будинку спроєктовано 6 спалень, двоповерхове фоє, кінотеатр, тренажерний зал, сигарна кімната із панорамними вікнами. З кожної кімнати помешкання відкривається фантастичний краєвид на місцеві каньйони.

Роббі Вільямс продав Дрейку житло за 85 мільйонів доларів



Роббі Вільямс продав Дрейку житло за 85 мільйонів доларів / Фото Mansion Global

Цієї весни репер Дрейк викупив лос-анджелеський мегаособняк, що належав британському музиканту Роббі Вільямсу. Маєток обійшовся зірці у 85 мільйонів доларів.

Відомо, що площа ділянки становить трохи більше ніж 8 гектарів. Окрім головного будинку тут розташовані басейн, тенісний корт та гостьовий будинок. Ділянка захована за пишною рослинністю.

Деталей про інтер'єр будинків практично немає. Відомо, лиш, що головна споруда нараховує 2322 квадратних метрів житлової площі. Також тут є технічні приміщення та балкони для відпочинку.

Адам Левін та Бехаті Прінслу продали маєток за 51 мільйон доларів



Адам Левін та Бехаті Прінслу продали маєток за 51 мільйон доларів / Фото New York Post

Фронтмен гурту Maroon 5 Адам Левін та його дружина, модель Бехаті Прінслу, продали свій маєток у Лос-Анджелесі за 51 мільйон доларів.

Комплекс включає будинок площею 836 метрів квадратних, гостьовий котедж, офіс та оздоровчу будівлю. На ділянці також є театр, ігрова кімната, баскетбольний майданчик, басейн, спа-салон, літня кухня і курник. Спальня господарів дому має власне патіо, дві вбиральні та ванну кімнату облицьовану каменем.

Річард Гір купив маєток за 10,8 мільйона доларів



Річард Гір купив маєток за 10,8 мільйона доларів / Фото Mansion Global

На початку липня актор Річард Гір купив маєток музичної пари Пола Саймона та Еді Брікелл. Вартість житла, розташованого у штаті Коннектикут, склала 10,8 мільйона доларів. Це майже на 6 мільйонів дешевше, ніж сума, яку подружжя віддало у 2002 році.

Просторий маєток в англійському стилі складається з двох будинків, усього у них 6 спалень. Головна резиденція 1938 року вирізняється високими стелями, великими вікнами, камінами та столярними виробами ручної роботи.

Дженніфер Еністон купила маєток Опри Вінфрі за 14,75 мільйона доларів



Дженніфер Еністон купила маєток Опри Вінфрі за 14,75 мільйона доларів / Фото Mansion Global

У 2022 році свій будинок у Каліфорнії продала також Опра Вінфрі. Новою власницею житла за 14,75 мільйона доларів стала актриса Дженніфер Еністон.

Згідно із лістингом, це фермерський будинок у тосканському стилі, збудований наприкінці 1990-х років. Тут спроєктовано 4 спальні. А житлова площа усього помешкання складає 401 квадратний метр.

Марк Волберг продав маєток за 79,5 мільйона доларів



Марк Волберг продав маєток за 79,5 мільйона доларів / Фото jamescolincampbell

Аби продати свою нерухомість американському актору Марку Волбергу довелося знизити ціну з 87,5 мільйонів доларів до 79,5 мільйони.

Особняк площею понад 2787 квадратних метрів у Беверлі-Хіллз вміщає 12 спалень та 20 ванних кімнат, парадну вітальню та їдальню, бібліотеку з дерев'яними панелями, домашній кінотеатр, невеликий бар, винний льох та дегустаційний зал.

Особлива увага приділена спортивним зонам, серед них – професійний тренажерний зал, поле для гольфу, майданчик для баскетболу, басейн-грот та скейт-парк.