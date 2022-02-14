Зміна вектору: в Утрехті показали, як перетворити старий завод на сучасний офісний комплекс

Трансформація виробничих процесів робить великі промислові площі незатребуваними. Втім, це не означає, що їх потрібно зносити – креативні дизайнери можуть дати нове життя будь-яким просторам.

Студія Zecc Architecten продемонструвала, як можна до невпізнаваності змінити покинуті промислові зони. Вони залишаються місцем для роботи, але сучасної, за моніторами комп'ютерів та спілкуванням з іншими людьми.

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Нове життя / Фото Archdaily

Команді дизайнерів довелося осучаснювати простір площею 9200 квадратних метрів. Єдине, що залишилося недоторканним – цегляні стіни, які чудово вписуються у новий стиль.

Творча атмосфера / Фото Archdaily

Відкриті завдяки великим вікнам стіни забезпечують робочі простори великою кількістю сонячного світла. Окрім того, відкритість та панорамний вигляд дуже позитивно впливають на творчий потенціал та робочий тонус.

Світлий та затишний робочий інтер'єр / Фото Archdaily

Реінкарновані заводські площі призначені для малого та середнього бізнесу. Дизайнерам вдалося створити чудовий проєкт, який став прикладом сучасного використання старих промислових площ.

Фантастична робоча атмфосфера / Фото Archdaily