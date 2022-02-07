Чи зможе іпотека під 5% збільшити попит на нерухомість

За підсумками січня 2022-го, попит на ринку нерухомості продовжує падати. Експерти зазначають, що таке сповільнення зумовлене як економічними, так і зовнішньополітичними факторами.

Будівельні матеріали й далі дорожчають, а ризик нападу Росії провокує відкладений попит, який підвішує ринок на найближчі місяці. У цьому контексті розпочалась дискусія про те, чи може іпотека під 5%, анонсована президентом, допомогти ринку нерухомості.

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Чи вплине на ринок житла іпотека під 5%: прогнози

Порівнюючи минулорічну програму з іпотекою під 5%, президент Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта зазначає, що подібні ініціативи не можуть суттєво підтримувати будівельний ринок.

По-перше, якщо орієнтуватися на минулорічні дані програми під 7% – під 5% об'єм кредитів буде приблизно таким самим – 1 – 2%, а це мізерні обсяги,

– зазначає Піта.

Є й ще одна проблема – не усі регіони країни проявляють цікавість до програми.

Левова частка угод стосувалася Києва та Київської області, трішки зачепила Харківська, Львівську, деякі регіони майже не долучились,

– аналізує експерт.

Також він додає, що відсоток кредитів для первинного ринку набагато нижчий, ніж на "вторинці". Лише 24% від усіх операцій припало на новобудови. Відтак Піта вважає, що сподіватись на якийсь прорив завдяки іпотеці не варто.

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Своєю думкою поділився також засновник M4U Володимир Даниленко. Він вважає, що іпотека, орієнтована на ринкові реалії, цілком могла б стати драйвером ринку нерухомості й розвитку будівельної галузі.

Було б чудово, якби в нас був такий ринковий інструмент. Однак президентська програма іпотеки під 5% – це соціально орієнтована програма, яка точно потребуватиме дотацій з бюджету,

– додає він.

Утім, щоб ринок зростав й надалі необхідна макроекономічна й політична стабільність.