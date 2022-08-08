Знадобилося 2 роки та 250 тисяч доларів: подружжя із США про реставрацію будинку за 1 євро

Попри низьку початкову ставку, Ахмаді та Спенсер, які працюють у сфері будівництва, витратили близько 250 тисяч доларів на реставрацію будинку. Як відбувалося перетворення – далі.

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Реставрація будинку за 1 євро: головні виклики та результат

Покупці з усього світу скуповують старі італійські будинки лише за 1 євро. Таким чином вони отримують бюджетне житло, а уряд муніципалітетів, де пропонують відповідні ініціативи, рятує міста та селища від депопуляції.



Краєвид з будинку, який придбала пара / Фото CNN

Часто бюрократична тяганина та перспектива суттєвої структурної модернізації будівель відлякує покупців, проте ті, хто наважують схопитися за цей шанс, отримують на фініші житло своєї мрії. Саме такими покупцями стало подружжя Масуда Ахмаді та Шеллі Спенсер. Ба більше – вони першими завершили ремонт занедбаного будинку в італійському муніципалітеті Самбука-ді-Сицилія.



Подружжя вирішило встановити ліфт / Фото CNN

Головною родзинкою відреставрованого житла став внутрішній ліфт. Пара використовує його, щоб без перешкод переміщатися трьома рівнями історичного помешкання.

Ми плануємо ставати тут старшими, щодня займатися йогою та пити каву на терасі з видом на туманне озеро. Тому ми подумали, що було б чудово не підійматися та не спускатися сходами по кілька разів на день,

– пояснює Спенсер.

Коридор до та після ремонту / Фото CNN

Пара розповідає, що це рішення викликало справжній ажіотаж серед місцевого населення. Італійці часто заходять в гості, аби побачити перетворення зруйнованого житла на власні очі.

Крім ліфта, в будинку є зона відпочинку, гостьова спальня, головна спальня та вітальня із сучасною відкритою кухнею. Подружжя також облаштувало кілька балконів та панорамну терасу з краєвидом на пагорби та озеро Арансіо.

Фасад будинку / Фото CNN

За словами власників житла, головними проблемами на етапі ремонту став пошук відповідних меблів. Частину із них неможливо було занести в будинок через вузькі двері 300-річної давності, інші – не підходили по стилю.