Кондомініум з 5-ма спальнями розташований в елітному районі Беттері-Парк. Розповідаємо, що є в новому житлі моделі.

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Знаменита супермодель придбала нову квартиру за 5 мільйонів доларів / Фото New York Post

Простора квартира з видом на Статую Свободи була продана за 4,9 мільйона доларів. Відомо, що в травні 2021 року її ціна становила 5,5 мільйона доларів. Крім того, мангеттенські кондомініуми відрізняються високими тарифами на обслуговування. Щомісяця мешканці повинні виплачувати 2 859 доларів.

Панорамні вікна виходять на річку Гудзон / Фото New York Post

У будинку площею 287 квадратних метрів є вітальня з панорамними вікнами, які виходять на річку Гудзон. Підвіконня обладнанні додатковими сидіннями. Крім того, тут є кухня відкритого планування, сімейна кімната з терасою та головна спальня з ванною.

Професійна кухня / Фото New York Post

Серед інших деталей, які додали кілька нулів у кінцевий цінник, підлога з деревини бразильської вишні, гардеробна для верхнього одягу, тренажерний зал. Кондомініум надає окрему дитячу зону та цілодобові послуги консьєржа.

Ігрова зона / Фото New York Post