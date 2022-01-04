Кондоминиум с 5 спальнями расположен в элитном районе Беттери-Парк. Рассказываем, что есть в новом жилище модели.

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Знаменитая супермодель приобрела новую квартиру за 5 миллионов долларов / Фото New York Post

Просторная квартира с видом на Статую Свободы была продана за 4,9 миллиона долларов. Известно, что в мае 2021 года ее цена составила 5,5 миллиона долларов. Кроме того, манхеттенские кондоминиумы отличаются высокими тарифами на обслуживание. Ежемесячно жители должны выплачивать 2859 долларов.



Панорамные окна выходят на реку Гудзон / Фото New York Post

В доме площадью 287 квадратных метров есть гостиная с панорамными окнами, выходящими на реку Гудзон. Подоконники оборудованы дополнительными сиденьями. Кроме того, здесь есть кухня открытой планировки, семейная комната с террасой и главная спальня с ванной.



Профессиональная кухня / Фото New York Post

Среди других деталей, которые добавили несколько нулей в конечный ценник, пол из древесины бразильской вишни, гардероб для верхней одежды, тренажерный зал. Кондоминиум предоставляет отдельную детскую зону и круглосуточные услуги консьержа.

Игровая зона / Фото New York Post