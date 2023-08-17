Чому вартість оренди в Києві зросте на початку осені: відповідь експерта

Восени завжди активніше орендують житло, ніж в інші пори року. Через такий попит зростають ціни на оренду.

Президент Асоціації фахівців із нерухомості каже, що восени до столиці повертаються багато місцевих, переселенців та біженців. Наприклад, до Києва переїжджають студенти на навчання, які потребують місця проживання.

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Восени збільшується попит на оренду

"Це (зростання цін на оренду – 24 канал) пов'язано з тим, що до Києва приїжджають навчатися, і люди починають розв'язувати свої питання житлові на осінь. Так психологічно пов'язано, що саме осінь змінює вимоги до житла – люди переїжджають з одного до іншого об'єкту. Плюс повертаються переселенці із заходу України, з-за кордону люди також повертаються, отже, кількість населення в Києві збільшується – у зв'язку з цим оренда дорожчає", – пояснив Юрій Піта.

Зараз найбільший попит на однокімнатні квартири. У порівнянні з липнем, ціна на них зросла на 10%. Така ж ситуація з двокімнатними помешканнями. Трикімнатні квартири орендують рідше, тому вартість піднялася тільки на 5%. Тепер ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 10 тисяч гривень. Двокімнатні можна винайняти за мінімум 14 тисяч, трикімнатне житло – від 15 тисяч гривень і більше.

Ціни на оренду залежать від багатьох чинників. Наприклад, важливою є транспортна інфраструктура. Якщо поблизу є метро – вартість вища. Також враховують наявність інфраструктурних об'єктів: магазинів, лікарень, торгових центрів тощо.

"Люди більш адаптовані стали і швидше звикають до цих обставин. І вже не зважають ні на обстріли, ні на сирени. Треба винаймати квартиру, то винаймають", – зауважила місцева рієлторка.

Ціни на оренду активно зростатимуть приблизно до середини жовтня, а вже потім вона стабілізується. Далі все залежатиме від рівня безпеки в Києві.