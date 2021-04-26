Зручне планування квартири: чек-лист від дизайнерки інтер'єру

Комфорт під час проживання в будь-якій квартирі залежить від продуманості та зручності планування. Його потрібно передбачити заздалегідь.
Для цього використовуйте чек-лист грамотного планування. Ним поділилася дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.
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Як зробити зручне планування
- Складіть чітке завдання, в якому розпишіть, які зони та приміщення потрібні, що в них має бути.
- Для того щоб нічого не пропустити, подумайте не тільки про список предметів меблів, а й про дії, які ви робите в кожній кімнаті. Наприклад, в спальні ви можете не тільки спати, а й читати книги. В такому випадку вам знадобиться крісло.
- Продумайте зонування всієї квартири. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути поділ на загальну зону (передпокій, кухня-вітальня, гостьовий санвузол) та приватну (спальні, ванна, гардеробні).
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Задіяли функціонально всі нефункціональні спочатку зони (наші улюблені коридори/холи). Коридор можна приєднати до загальної зон чи до будь-якого іншого приміщення, організувати зберігання чи пральню (хоча б частково). У холі можна зробити бальний зал,
– порекомендувала Ольга Бондар.
Від зручності планування залежить комфорт / Фото pinterest
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- Ретельно продумайте місця для зберігання. Важливо заздалегідь розуміти, де буде зберігатися побутова хімія, прасувальна дошка, дрібна побутова техніка, пилосос, велосипед, лижі, несезонний одяг і взуття, книги, іграшки та ін.
- Після того як підберете реальні предмети меблів, потрібно переконатися, що всі вони будуть розміщені.
Ліжко 1600х2000 – це не розмір ліжка, це – розмір матраца. У ліжку є ще боковини та узголів'я. А у ліжка з м'якими боковинами розмір ще більший,
– нагадала дизайнерка інтер'єру.
- Врахуйте ергономіку та відстані у всіх приміщеннях.
- Пам'ятайте про законодавство. Є рішення, які заборонені.
- Розставте пріоритети та відмовтеся від непотрібного.
Наприклад, часто просять впихнути кухню-вітальню у 12 квадратних метрів. Особисто я вважаю, що краще зробити зручну кухню-їдальню, ніж незручну кухню-їдальню-вітальню. Або зручну кухню-вітальню з невеликою барною стійкою для прийому їжі. Або можна скоротити зону кухні, якщо майже не готуєте вдома,
– додала Ольга Бондар.
- Приймаючи будь-яке рішення, не женіться за модою та трендами, – орієнтуєтеся на себе, свої звички та уподобання.