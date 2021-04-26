Для цього використовуйте чек-лист грамотного планування. Ним поділилася дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.

Цікаво Зберігання на кухні: підказки, які дозволять підтримувати порядок

Як зробити зручне планування

Складіть чітке завдання, в якому розпишіть, які зони та приміщення потрібні, що в них має бути. Для того щоб нічого не пропустити, подумайте не тільки про список предметів меблів, а й про дії, які ви робите в кожній кімнаті. Наприклад, в спальні ви можете не тільки спати, а й читати книги. В такому випадку вам знадобиться крісло. Продумайте зонування всієї квартири. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути поділ на загальну зону (передпокій, кухня-вітальня, гостьовий санвузол) та приватну (спальні, ванна, гардеробні). Задіяли функціонально всі нефункціональні спочатку зони (наші улюблені коридори/холи). Коридор можна приєднати до загальної зон чи до будь-якого іншого приміщення, організувати зберігання чи пральню (хоча б частково). У холі можна зробити бальний зал,

– порекомендувала Ольга Бондар.

Від зручності планування залежить комфорт / Фото pinterest

Читайте Чорні змішувачі: чому вони в тренді та в чому їхні особливості

Ретельно продумайте місця для зберігання. Важливо заздалегідь розуміти, де буде зберігатися побутова хімія, прасувальна дошка, дрібна побутова техніка, пилосос, велосипед, лижі, несезонний одяг і взуття, книги, іграшки та ін. Після того як підберете реальні предмети меблів, потрібно переконатися, що всі вони будуть розміщені.

Ліжко 1600х2000 – це не розмір ліжка, це – розмір матраца. У ліжку є ще боковини та узголів'я. А у ліжка з м'якими боковинами розмір ще більший,

– нагадала дизайнерка інтер'єру.

Врахуйте ергономіку та відстані у всіх приміщеннях. Пам'ятайте про законодавство. Є рішення, які заборонені. Розставте пріоритети та відмовтеся від непотрібного.

Наприклад, часто просять впихнути кухню-вітальню у 12 квадратних метрів. Особисто я вважаю, що краще зробити зручну кухню-їдальню, ніж незручну кухню-їдальню-вітальню. Або зручну кухню-вітальню з невеликою барною стійкою для прийому їжі. Або можна скоротити зону кухні, якщо майже не готуєте вдома,

– додала Ольга Бондар.