Зять Назарбаєва збудував розкішний будинок на колишній ділянці сина Єлизавети II: фото

Зять першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв побудував шикарний будинок у графстві Беркшир (Велика Британія). Ця ділянка належала принцу Ендрю – синові британської королеви Єлизавети II.

Бізнесмен купив маєток Sunninghill у 2007 році за 15 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 152 мільйонів гривень за тодішнім курсом). Як нині виглядає маєток – дивіться нижче.

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Історія маєтку

Ділянку землі разом з великим будинком королева Великобританії Єлизавета II подарувала своєму синові Ендрю. Це був весільний подарунок йому та його дружині Сарі Фергюсон. Пара одружилася у 1986 році, але через 10 років розлучилася. У 2002 році маєток виставили на продаж за 12 мільйонів фунтів стерлінгів (91 мільйон гривень).

Тимур Кулібаєв побудував великий будинок на колишній ділянці королівської сім'ї / Фото kun

Зять першого президента Казахстану Тимур Кулібаєв придбав маєток у 2007 році.

Особняк принца Ендрю знесли у 2015 році / Фото FameFlynet

Через кілька років він зніс будівлі на колишній ділянці королівської сім'ї та почав будувати нові об'єкти. Так з'явився просторий будинок з червоної цегли.

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Що є в особняку

У розкішному будинку Кулібаєва є 6 спалень з ванними кімнатами, великі скляні балкони та високі французькі двері. Також в особняку обладнаний тренажерний зал, бібліотека, сауна, ігрова кімната. На території є велика простора тераса, 25-метровий басейн, фонтан, тенісний корт, гараж на чотири автомобілі, вартові пости й будівлі для персоналу.

Ліворуч – будинок принца Ендрю, праворуч – особняк Кулібаєва / Фото INS News Agensy Ltd; Kelvin Bruce

Поки невідомо, чи буде Кулібаєв з сім'єю проживати у маєтку, чи садибу здадуть в оренду.