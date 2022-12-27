Більшість із головних споруд 2022 року спроєктували найвідоміші архітектурні студії світу: BIG, Foster + Partners, Álvaro Siza та Snøhetta.

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111 West 57th Street у Нью-Йорку, США Цього року у США завершили будівництво найтоншого хмарочоса у світі. Житловий об'єкт висотою у 435 метрі був спроєктований архітектурною студією SHoP. Як і годиться рекордсмену, під будівництво виділили особливу ділянку – так звану "вулицю мільярдерів" неподалік Центрального парку Нью-Йорка.



Співвідношення висоти до ширини 24:1 / Фото SHoP 550 Madison у Нью-Йорку, США Ще однією важливою подією 2022 року стало завершення реконструкції легендарного хмарочоса, що розташовується на Мангеттені.

Реконструйований хмарочос XX століття / Фото Snøhetta Проєкт реконструкції розробила архітектурна студія Snøhetta. Під час робіт було змінено деякі фасади, додано сквер, а також покращено системи вентиляції та додано ліфти.

DJI Sky City, Шеньчжень, Китай

Британська студія Foster + Partners продемонструвала неймовірно швидкі темпи реалізації своїх проєктів. Будівлі, спроєктовані архітекторами з'явилися у багатьох країнах світу. Передбачається, що невдовзі засновник студії почне будівництво й у Харкові.

У 2022 році однією із найвизначніших споруд студії стала пара 200-метрових будинків Sky City, з'єднаних між собою підвісним мостом на висоті понад 100 метрів. Замовником проєкту став виробника дронів DJI.



Пара хмарочосів з'єднана підвісним мостом / Фото DJI

611 West 56th Street, Нью-Йорк, США

Хмарочос 611 West 56th Street на Мангеттені став першим хмарочосом у США, спроєктованим португальським архітектором Альваро Сізи. 35-поверхова житлова будівля, повністю облицьована вапняком Perla Bianca, отримала чимало позитивних відгуків від експертів галузі.



Будівля отримала схвалення завдяки оригінальному фасаду / Фото Evan Joseph

Newfoundland у Лондоні, Велика Британія

Архітектурна студія Horden Cherry Lee представила житловий хмарочос у "фінансовому центрі" Лондона – кварталі Кенері-Уорф. Цікаво, що обєкт розташований на берегах Темзи.



Будівлю відрізняє з-поміж інших оригінальний фасад / Фото Canary Wharf Group

Будівлю висотою у 225 метрів "обгорнули" у ромбоподібний екзоскелет. Тож фасад відрізняється від сусідніх споруд.

CapitaSpring у Сінгапурі

280-метровий хмарочос CapitaSpring у Сінгапурі був розроблений, як "перехід між садом та містом".



Зелень та скульптурні форми – головна візуальна особливість хмарочоса / Фото Finbarr Fallon

Над його створенням працювали дві великі студії – BIG і Carlo Ratti Associati. У результаті архітектори отримали 51-поверхову багатофункціональну будівлю із зеленню та скульптурними фасадами.

Varso Tower у Варшаві, Польща

У Варшаві британська архітектурна студія Foster+Partners представила 310-метрову вежу Varso. Після завершення будівництва надвисокий хмарочос, який включає офіси та сад, став найвищим будинком у Євросоюзі.

Найвищий хмарочос у ЄС / Фото Aaron Hargreaves

Хмарочос випередив 259-метрову вежу Commerzbank Tower у Франкфурті, яка також була спроєктована британцями.

"Національний банк Кувейту" в Ель-Кувейті

Ще один надвисокий хмарочос, спроєктований Foster+Partners, відкрили цьогоріч у Кувейті. Будівля висотою 300 метрів, створена для місцевого Національного банку. Серед її особливостей – округла форма із гострою вершиною.



За словами архітекторів, будівля має стати визначною пам'яткою Кувейту / Фото Nigel Young

Kō'ula у Гонолулу, США

Чиказька студія Studio Gang завершила будівництво житлового хмарочоса на Гаваях. Будівля має хвилеподібний фасад, а при оздобленні фасаду використовувалися цукрова тростина.



Тераси відтворюють форму традиційних гавайських веранд / Фото Studio Gang

З 41-поверхової будівлі відкривається краєвид на океан. Тому на кожному поверсі облаштовані тераси, які нагадують традиційні гавайські криті веранди.

Ascent у Мілуокі, США

Хмарочос Ascent заввишки 86,6 метра став найвищою дерев'яною будівлею у світі. До створення об'єкта долучилася студія Korb + Associates Architects.



Найвища будівля із дерева / Фото Korb + Associates Architects

Хмарочос отримав сертифікат від Ради з висотних будівель та міського середовища та був визнаний найвищою у світі гібридною будівлею із дерева та бетону.