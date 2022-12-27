Большинство из главных сооружений 2022 года спроектировали самые известные архитектурные студии мира: BIG, Foster + Partners, Álvaro Siza и Snøhetta.
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111 West 57th Street в Нью-Йорке, США
В этом году в США завершили строительство самого тонкого небоскреба в мире. Жилой объект высотой 435 метров был спроектирован архитектурной студией SHoP. Как и полагается рекордсмену, под строительство выделили особый участок – так называемую "улицу миллиардеров" недалеко от Центрального парка Нью-Йорка.
Соотношение высоты к ширине 24:1 / Фото SHoP
550 Madison в Нью-Йорке, США
Еще одним важным событием 2022 стало завершение реконструкции легендарного небоскреба, располагающегося на Манхеттене.
Реконструированный небоскреб XX века / Фото Snøhetta
Проект реконструкции разработала архитектурная студия Snøhetta. В ходе работ были изменены некоторые фасады, добавлен сквер, а также улучшены системы вентиляции и добавлены лифты.
DJI Sky City, Шэньчжэнь, Китай
Британская студия Foster+Partners продемонстрировала невероятно быстрые темпы реализации своих проектов. Здания, спроектированные архитекторами, появились во многих странах мира. Предполагается, что вскоре основатель студии начнет строительство и в Харькове.
В 2022 году одним из самых выдающихся сооружений студии стала пара 200-метровых домов Sky City, соединенных между собой подвесным мостом на высоте более 100 метров. Заказчиком проекта стал производитель дронов DJI.
Пара небоскребов соединена подвесным мостом / Фото DJI
611 West 56th Street, Нью-Йорк, США
Небоскреб 611 West 56th Street на Манхеттене стал первым небоскребом в США, спроектированным португальским архитектором Альваро Сизы. 35-этажное жилое здание, полностью облицованное известняком Perla Bianca, получило немало положительных отзывов от экспертов отрасли.
Здание получило одобрение благодаря оригинальному фасаду / Фото Evan Joseph
Newfoundland в Лондоне, Великобритания
Архитектурная студия Horden Cherry Lee представила жилой небоскреб в "финансовом центре" Лондона – квартале Кенери-Уорф. Интересно, что объект находится на берегах Темзы.
Здание отличает от других оригинальный фасад / Фото Canary Wharf Group
Здание высотой в 225 метров "обернули" в ромбовидный экзоскелет. Так что фасад отличается от соседних построек.
CapitaSpring в Сингапуре
280-метровый небоскреб CapitaSpring в Сингапуре был разработан как "переход между садом и городом".
Зелень и скульптурные формы – главная визуальная особенность небоскреба / Фото Finbarr Fallon
Над его созданием работали две большие студии – BIG и Carlo Ratti Associati. В результате архитекторы получили 51-этажное многофункциональное здание с зеленью и скульптурными фасадами.
Varso Tower в Варшаве, Польша
В Варшаве британская архитектурная студия Foster+Partners представила 310-метровую башню Varso. После завершения строительства сверхвысокий небоскреб, включающий офисы и сад, стал самым высоким домом в Евросоюзе.
Самый высокий небоскреб в ЕС / Фото Aaron Hargreaves
Небоскреб опередил 259-метровую башню Commerzbank Tower во Франкфурте, также спроектированную британцами.
"Национальный банк Кувейта" в Эль-Кувейте
Еще один сверхвысокий небоскреб, спроектированный Foster+Partners, открыли в Кувейте. Здание высотой 300 метров создано для местного Национального банка. Среди ее особенностей – округлая форма с острой вершиной.
По словам архитекторов, здание должно стать достопримечательностью Кувейта / Фото Nigel Young
K''ula в Гонолулу, США
Чикагская студия Studio Gang завершила строительство жилого небоскреба на Гавайях. Здание имеет волнообразный фасад, а при отделке фасада использовались сахарный тростник.
Террасы воспроизводят форму традиционных гавайских веранд / Фото Studio Gang
С 41-этажного здания открывается вид на океан. Поэтому на каждом этаже обустроены террасы, напоминающие традиционные гавайские крытые веранды.
Ascent в Милуоки, США
Небоскреб Ascent высотой 86,6 метра стал самым высоким деревянным зданием в мире. К созданию объекта присоединилась студия Korb+Associates Architects.
Самое высокое здание из дерева / Фото Korb + Associates Architects
Небоскреб получил сертификат от Совета по высотным зданиям и городской среде и был признан самым высоким в мире гибридным зданием из дерева и бетона.