Обрані проєкти демонструють важливість взаємозв’язку людини з природою та актуальність створення нових архітектурних об’єктів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу.
Цікаво Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею
SAWA
SAWA – концепт дерев’яної вежі у Нідерландах висотою 50 метрів. 90% будівлі створять із поперечно-клеєної деревини. Використання таких будматеріалів дозволить знизити викиди вуглекислого газу, а також скоротити час, необхідний для зведення споруди.
Проєкт SAWA / Фото Mei architects and planners
Згідно з задумом авторів, SAWA матиме розлогі ступінчасті тераси, розташовані на кожному поверсі будівлі. Запуск проєкту вважають початком нової ери в архітектурі.
The CANTON House
У Карпатах збираються розташувати The CANTON House – курорт у південно-східному регіоні Румунії. Архітектор Марк Торп спроєктував автономні будинки, створивши абсолютно автентичну конструкцію половинчастої будівлі, де дах плавно перетікає у стіни.
The CANTON House / Фото Marc Thorpe Design
На такий стиль розробника надихнули місцеві повністю криті дерев’яними елементами будинки, що трапляються переважно у сільських місцевостях. The CANTON House пропонує новий погляд на життя у гармонії з природою та раціональне бачення майбутнього.
Common-sky
У Лондоні є цілий комплекс соціального житла післявоєнної доби, якому нині загрожує знесення через погану придатність до експлуатації та низький рівень безпеки. Замість того, аби знищувати старі будівлі, проєкт Common-sky пропонує дати їм друге життя.
Common-sky / Фото Temporary Office
Ці садиби слугуватимуть фундаментом для будівництва нових багатоповерхівок. Запропонована прибудова осучаснить вигляд споруд і одночасно збереже їхню історію. Проєкт повинен ліквідувати соціальну нерівність.
New Mosque Preston
New Mosque Preston / Фото BLANKPAGE Architects
Для завершення проєкту зі зведення нової мечеті у Престоні архітектори планують долучити ленд-арт. Такий підхід об’єднає ландшафт і архітектуру та надасть нових сенсів сучасному релігійному простору.
Мечеть матиме вигляд куполоподібної сталевої гратчастої конструкції із пишними садами на території.
До теми У Дніпрі збудують станції метро за проєктом Zaha Hadid Architects: перші фото
Self-Nurturing City
Self-Nurturing City / Фото Marziah Zad, Raha Ashrafi, Honorata Grzesikowska, Mateus Sartori
Містечко задумали зробити повністю із перероблених будівельних матеріалів, що зменшить викиди вуглецю. Тут використовуватимуть лише альтернативні джерела енергії.
Shoppers World Brampton
Shoppers World Brampton / Фото SvN and BDP Quadrangle
Архітектори Shoppers World Brampton надихнулись зеленими насадженнями та водоймами канадського Брамптона, щоби перетворити торговий центр та велику автостоянку площею у 53 акри у живе місто.
Мета проєкту – сформувати стійкий ландшафтний дизайн, який дозволить озеленити асфальтовані вулиці: тротуари нагадуватимуть мініпарки, а на дахах хмарочосів облаштують газони.
Verdant Sanctuary
Для Стенфордського дослідницького парку в Пало-Альто, серці Кремнієвої долини, розробили офісний проєкт Verdant Sanctuary. Архітектори запропонували новий підхід, що пов’язаний зі зростанням попиту на відкритий робочий простір.
Verdant Sanctuary / Фото Form4 Architecture
Двоповерхова будівля з великим дослідницьким центром забезпечить єднання з природою завдяки похилому даху та саду на території центру. Сонячні панелі та повністю дерев’яний фасад будуть запобігати викидам вуглецю.
Envisioning Tomorrow’s Israel
Envisioning Tomorrow’s Israel / Фото S Wieder Architect P.C
Нині пустельний регіон на півдні Ізраїлю став технологічним освітнім центром із стародавньою історією. Архітектори Envisioning Tomorrow’s Israel планують створити поселення, де сучасне покоління зможе бути в гармонії зі своїм минулим та водночас створювати інноваційне майбутнє.
The Cacao Ecovillage
Компанія Valentino Gareri Atelier спроєктувала в Манабі (Еквадор) містечко із відходів какао-бобів. Залишки, які отримують у результаті виробництва шоколаду, планують повторно використовувати як матеріал для 3D-друку частин будинків.
The Cacao Ecovillage / Фото Valentino Gareri Atelier
Проєкт називають “Кремнієвою долиною” для інноваторів у сфері економіки замкнутого циклу. Він дає поштовх для створення нових архітектурних об’єктів із екологічних матеріалів.
Česká Spořitelna Headquarters
Česká Spořitelna Headquarters / Фото Pavel Hnilička Architects+Planners and Baumschlager Eberle Architekten
План перетворення занедбаної ділянки у Сміхові, районі Праги відтворює характерну для міста блокову архітектурну структуру. Відповідно до проєкту, чим ближче будівлі розташовуватимуться до головного бульвару, тим вищими вони будуть.