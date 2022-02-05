Выбранные проекты демонстрируют важность взаимосвязи человека с природой и актуальность создания новых архитектурных объектов без причинения вреда окружающей среде.

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SAWA

SAWA – концепт деревянной башни в Нидерландах высотой 50 метров. 90% строения создадут из поперечно-клееной древесины. Использование таких стройматериалов позволит снизить выбросы углекислого газа, а также сократить время, необходимое для строительства сооружения.

Проект SAWA / Фото Mei architects and planners

Согласно замыслу авторов, SAWA будет иметь раскидистые ступенчатые террасы, расположенные на каждом этаже здания. Запуск проекта считается началом новой эры в архитектуре.

The CANTON House

В Карпатах собираются разместить The CANTON House – курорт в юго-восточном регионе Румынии. Архитектор Марк Торп спроектировал автономные дома, создав абсолютно аутентичную конструкцию половинчатого здания, где крыша плавно перетекает в стены.

The CANTON House / Фото Marc Thorpe Design

На такой стиль разработчика вдохновили местные полностью крытые деревянными элементами дома, преимущественно в сельских местностях. The CANTON House предлагает новый взгляд на жизнь в гармонии с природой и рациональное видение будущего.

Common-sky

В Лондоне есть целый комплекс социального жилья послевоенного времени, которому сейчас грозит снос из-за плохой пригодности к эксплуатации и низкого уровня безопасности. Вместо того чтобы уничтожать старые здания, проект Common-sky предлагает дать им вторую жизнь.

Common-sky / Фото Temporary Office

Эти усадьбы будут служить фундаментом для строительства новых многоэтажек. Предложенная пристройка осовременит вид построек и одновременно сохранит их историю. Проект должен ликвидировать социальное неравенство.

New Mosque Preston

New Mosque Preston / Фото BLANKPAGE Architects

Для завершения проекта по возведению новой мечети в Престоне архитекторы планируют подключить ленд-арт. Такой подход объединит ландшафт и архитектуру и придаст новые смыслы современному религиозному пространству.

Мечеть будет выглядеть куполообразной стальной решетчатой конструкции с пышными садами на территории.

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Self-Nurturing City

Self-Nurturing City / Фото Marziah Zad, Raha Ashrafi, Honorata Grzesikovska, Mateus Sartori