Выбранные проекты демонстрируют важность взаимосвязи человека с природой и актуальность создания новых архитектурных объектов без причинения вреда окружающей среде.
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SAWA
SAWA – концепт деревянной башни в Нидерландах высотой 50 метров. 90% строения создадут из поперечно-клееной древесины. Использование таких стройматериалов позволит снизить выбросы углекислого газа, а также сократить время, необходимое для строительства сооружения.
Проект SAWA / Фото Mei architects and planners
Согласно замыслу авторов, SAWA будет иметь раскидистые ступенчатые террасы, расположенные на каждом этаже здания. Запуск проекта считается началом новой эры в архитектуре.
The CANTON House
В Карпатах собираются разместить The CANTON House – курорт в юго-восточном регионе Румынии. Архитектор Марк Торп спроектировал автономные дома, создав абсолютно аутентичную конструкцию половинчатого здания, где крыша плавно перетекает в стены.
The CANTON House / Фото Marc Thorpe Design
На такой стиль разработчика вдохновили местные полностью крытые деревянными элементами дома, преимущественно в сельских местностях. The CANTON House предлагает новый взгляд на жизнь в гармонии с природой и рациональное видение будущего.
Common-sky
В Лондоне есть целый комплекс социального жилья послевоенного времени, которому сейчас грозит снос из-за плохой пригодности к эксплуатации и низкого уровня безопасности. Вместо того чтобы уничтожать старые здания, проект Common-sky предлагает дать им вторую жизнь.
Common-sky / Фото Temporary Office
Эти усадьбы будут служить фундаментом для строительства новых многоэтажек. Предложенная пристройка осовременит вид построек и одновременно сохранит их историю. Проект должен ликвидировать социальное неравенство.
New Mosque Preston
New Mosque Preston / Фото BLANKPAGE Architects
Для завершения проекта по возведению новой мечети в Престоне архитекторы планируют подключить ленд-арт. Такой подход объединит ландшафт и архитектуру и придаст новые смыслы современному религиозному пространству.
Мечеть будет выглядеть куполообразной стальной решетчатой конструкции с пышными садами на территории.
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Self-Nurturing City
Self-Nurturing City / Фото Marziah Zad, Raha Ashrafi, Honorata Grzesikovska, Mateus Sartori
Поселок задумали сделать полностью из переработанных строительных материалов, что уменьшит выбросы углерода. Здесь будут использоваться только альтернативные источники энергии.
Shoppers World Brampton
Shoppers World Brampton / Фото SvN and BDP Quadrangle
Архитекторы Shoppers World Brampton вдохновились зелеными насаждениями и водоемами канадского Брамптона, чтобы превратить торговый центр и большую парковку площадью в 53 акра в живой город.
Цель проекта – сформировать устойчивый ландшафтный дизайн, позволяющий озеленить асфальтированные улицы: тротуары будут напоминать минипарки, а на крышах небоскребов обустроят газоны.
Verdant Sanctuary
Для Стэнфордского исследовательского парка в Пало-Альто, сердце Кремниевой долины, был разработан офисный проект Verdant Sanctuary. Архитекторы предложили новый подход, связанный с ростом спроса на открытое рабочее пространство.
Verdant Sanctuary / Фото Form4 Architecture
Двухэтажное здание с большим исследовательским центром обеспечит единение с природой благодаря наклонной крыше и саду на территории центра. Солнечные панели и полностью деревянный фасад будут предотвращать выбросы углерода.
Envisioning Tomorrow's Israel
Envisioning Tomorrow’s Israel / Фото S Wieder Architect P.C
В настоящее время пустынный регион на юге Израиля является технологическим центром образования с древней историей. Архитекторы Envisioning Tomorrow's Israel планируют создать поселения, где современное поколение сможет быть в гармонии со своим прошлым и создавать инновационное будущее.
The Cacao Ecovillage
Компания Valentino Gareri Atelier спроектировала в Манаби (Эквадор) городок из отходов какао-бобов. Остатки, получаемые в результате производства шоколада, планируют повторно использовать в качестве материала для 3D-печати частей домов.
The Cacao Ecovillage / Фото Valentino Gareri Atelier
Проект называют Кремниевой долиной для инноваторов в сфере экономики замкнутого цикла. Он дает толчок к созданию новых архитектурных объектов из экологических материалов.
Česká Spořitelna Headquarters
Sporitelna Headquarters / Фото Pavel Hnilička Architects+Planners and Baumschlager Eberle Architekten
План преобразования заброшенного участка в Смехове, районе Праги воспроизводит характерную для города блочную архитектурную структуру. Согласно проекту, чем ближе здания будут располагаться к главному бульвару, тем выше их проектируют.