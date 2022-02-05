Нова ера в архітектурі: 10 найочікуваніших проєктів зі всього світу

У добірці від видання Archdaily йдеться про найкращі концепти та проєкти, які "зависли" на різних стадіях реалізації. Пропонуємо ознайомитися із найочікуванішими із них.

Обрані проєкти демонструють важливість взаємозв’язку людини з природою та актуальність створення нових архітектурних об’єктів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

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SAWA

SAWA – концепт дерев’яної вежі у Нідерландах висотою 50 метрів. 90% будівлі створять із поперечно-клеєної деревини. Використання таких будматеріалів дозволить знизити викиди вуглекислого газу, а також скоротити час, необхідний для зведення споруди.

Проєкт SAWA / Фото Mei architects and planners

Згідно з задумом авторів, SAWA матиме розлогі ступінчасті тераси, розташовані на кожному поверсі будівлі. Запуск проєкту вважають початком нової ери в архітектурі.

The CANTON House

У Карпатах збираються розташувати The CANTON House – курорт у південно-східному регіоні Румунії. Архітектор Марк Торп спроєктував автономні будинки, створивши абсолютно автентичну конструкцію половинчастої будівлі, де дах плавно перетікає у стіни.

The CANTON House / Фото Marc Thorpe Design

На такий стиль розробника надихнули місцеві повністю криті дерев’яними елементами будинки, що трапляються переважно у сільських місцевостях. The CANTON House пропонує новий погляд на життя у гармонії з природою та раціональне бачення майбутнього.

Common-sky

У Лондоні є цілий комплекс соціального житла післявоєнної доби, якому нині загрожує знесення через погану придатність до експлуатації та низький рівень безпеки. Замість того, аби знищувати старі будівлі, проєкт Common-sky пропонує дати їм друге життя.

Common-sky / Фото Temporary Office

Ці садиби слугуватимуть фундаментом для будівництва нових багатоповерхівок. Запропонована прибудова осучаснить вигляд споруд і одночасно збереже їхню історію. Проєкт повинен ліквідувати соціальну нерівність.

New Mosque Preston

New Mosque Preston / Фото BLANKPAGE Architects

Для завершення проєкту зі зведення нової мечеті у Престоні архітектори планують долучити ленд-арт. Такий підхід об’єднає ландшафт і архітектуру та надасть нових сенсів сучасному релігійному простору.