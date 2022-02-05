Нова ера в архітектурі: 10 найочікуваніших проєктів зі всього світу
Джерело:Archdaily
У добірці від видання Archdaily йдеться про найкращі концепти та проєкти, які "зависли" на різних стадіях реалізації. Пропонуємо ознайомитися із найочікуванішими із них.
Обрані проєкти демонструють важливість взаємозв’язку людини з природою та актуальність створення нових архітектурних об’єктів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу.
Цікаво Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею
SAWA
SAWA – концепт дерев’яної вежі у Нідерландах висотою 50 метрів. 90% будівлі створять із поперечно-клеєної деревини. Використання таких будматеріалів дозволить знизити викиди вуглекислого газу, а також скоротити час, необхідний для зведення споруди.
Проєкт SAWA / Фото Mei architects and planners
Згідно з задумом авторів, SAWA матиме розлогі ступінчасті тераси, розташовані на кожному поверсі будівлі. Запуск проєкту вважають початком нової ери в архітектурі.
The CANTON House
У Карпатах збираються розташувати The CANTON House – курорт у південно-східному регіоні Румунії. Архітектор Марк Торп спроєктував автономні будинки, створивши абсолютно автентичну конструкцію половинчастої будівлі, де дах плавно перетікає у стіни.
The CANTON House / Фото Marc Thorpe Design
На такий стиль розробника надихнули місцеві повністю криті дерев’яними елементами будинки, що трапляються переважно у сільських місцевостях. The CANTON House пропонує новий погляд на життя у гармонії з природою та раціональне бачення майбутнього.
Common-sky
У Лондоні є цілий комплекс соціального житла післявоєнної доби, якому нині загрожує знесення через погану придатність до експлуатації та низький рівень безпеки. Замість того, аби знищувати старі будівлі, проєкт Common-sky пропонує дати їм друге життя.
Common-sky / Фото Temporary Office
Ці садиби слугуватимуть фундаментом для будівництва нових багатоповерхівок. Запропонована прибудова осучаснить вигляд споруд і одночасно збереже їхню історію. Проєкт повинен ліквідувати соціальну нерівність.
New Mosque Preston
New Mosque Preston / Фото BLANKPAGE Architects
Для завершення проєкту зі зведення нової мечеті у Престоні архітектори планують долучити ленд-арт. Такий підхід об’єднає ландшафт і архітектуру та надасть нових сенсів сучасному релігійному простору.
Мечеть матиме вигляд куполоподібної сталевої гратчастої конструкції із пишними садами на території.
До теми У Дніпрі збудують станції метро за проєктом Zaha Hadid Architects: перші фото
Self-Nurturing City
Self-Nurturing City / Фото Marziah Zad, Raha Ashrafi, Honorata Grzesikowska, Mateus Sartori
Shoppers World Brampton
Shoppers World Brampton / Фото SvN and BDP Quadrangle
Архітектори Shoppers World Brampton надихнулись зеленими насадженнями та водоймами канадського Брамптона, щоби перетворити торговий центр та велику автостоянку площею у 53 акри у живе місто.
Мета проєкту – сформувати стійкий ландшафтний дизайн, який дозволить озеленити асфальтовані вулиці: тротуари нагадуватимуть мініпарки, а на дахах хмарочосів облаштують газони.
Verdant Sanctuary
Для Стенфордського дослідницького парку в Пало-Альто, серці Кремнієвої долини, розробили офісний проєкт Verdant Sanctuary. Архітектори запропонували новий підхід, що пов’язаний зі зростанням попиту на відкритий робочий простір.
Verdant Sanctuary / Фото Form4 Architecture
Двоповерхова будівля з великим дослідницьким центром забезпечить єднання з природою завдяки похилому даху та саду на території центру. Сонячні панелі та повністю дерев’яний фасад будуть запобігати викидам вуглецю.
Envisioning Tomorrow’s Israel
Envisioning Tomorrow’s Israel / Фото S Wieder Architect P.C
Нині пустельний регіон на півдні Ізраїлю став технологічним освітнім центром із стародавньою історією. Архітектори Envisioning Tomorrow’s Israel планують створити поселення, де сучасне покоління зможе бути в гармонії зі своїм минулим та водночас створювати інноваційне майбутнє.Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
The Cacao Ecovillage
Компанія Valentino Gareri Atelier спроєктувала в Манабі (Еквадор) містечко із відходів какао-бобів. Залишки, які отримують у результаті виробництва шоколаду, планують повторно використовувати як матеріал для 3D-друку частин будинків.
The Cacao Ecovillage / Фото Valentino Gareri Atelier
Проєкт називають “Кремнієвою долиною” для інноваторів у сфері економіки замкнутого циклу. Він дає поштовх для створення нових архітектурних об’єктів із екологічних матеріалів.
Česká Spořitelna Headquarters
Česká Spořitelna Headquarters / Фото Pavel Hnilička Architects+Planners and Baumschlager Eberle Architekten
План перетворення занедбаної ділянки у Сміхові, районі Праги відтворює характерну для міста блокову архітектурну структуру. Відповідно до проєкту, чим ближче будівлі розташовуватимуться до головного бульвару, тим вищими вони будуть.