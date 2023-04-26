Для того, аби стильно та практично спланувати майбутній простір, не обов'язково звертатись за дорогими проєктами до професіоналів. Потрібно трохи натхнення та корисних порад.
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Як стару квартиру перетворити на стильну нову
Власники цієї старенької мансардної ванної зробили неможливе
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До та після: як колір стін та меблів може змінити і розширити простір
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Маленька ванна не проблема, якщо її стильно оформити
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Правильні кольори і дизайн створили унікальний тандем: вийшов стильний кабінет
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Затишна кухня для теплих вечорів
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З двох кімнат вдалось зробили одну кухню
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Старе горище перетворили на затишну кімнату
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Більше природного світла і правильний дизайн роблять чудеса
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Новий колір для старих фасадів
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Нова вітальня у стильних зелених кольорах
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