Для того чтобы стильно и практически спланировать будущее пространство, не обязательно обращаться за дорогими проектами к профессионалам. Нужно немного вдохновения и полезных советов.

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Как старую квартиру превратить в стильную новую

Владельцы этой старенькой мансардной ванной сделали невозможное

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До и после: как цвет стен и мебели может изменить и расширить пространство

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Маленькая ванна не проблема, если ее стильно оформить



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Правильные цвета и дизайн создали уникальный тандем: получился стильный кабинет



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Уютная кухня для теплых вечеров



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Из двух комнат удалось сделать одну кухню

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Старый чердак превратили в уютную комнату



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Больше природного света и правильный дизайн делают чудеса



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Новый цвет для старых фасадов



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Новая гостиная в стильных зеленых цветах

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