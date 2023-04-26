Ви захочете зробити ремонт: 10 прикладів, як старий дизайн змінювали на новий
26 квітня 2023, 21:19Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Звичайна зміна кольору кімнати та дрібних деталей може кардинально покращити простір навколо. Якщо вам не вистачає мотивації для початку ремонту, ці приклади точно спрацюють.
Для того, аби стильно та практично спланувати майбутній простір, не обов'язково звертатись за дорогими проєктами до професіоналів. Потрібно трохи натхнення та корисних порад.
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