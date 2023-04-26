Ви захочете зробити ремонт: 10 прикладів, як старий дизайн змінювали на новий

26 квітня 2023, 21:19
Читать новость на русском

Джерело:

Boredpanda

Звичайна зміна кольору кімнати та дрібних деталей може кардинально покращити простір навколо. Якщо вам не вистачає мотивації для початку ремонту, ці приклади точно спрацюють.

Для того, аби стильно та практично спланувати майбутній простір, не обов'язково звертатись за дорогими проєктами до професіоналів. Потрібно трохи натхнення та корисних порад. 

Цікаво Як вибрати житло у новобудові для сім'ї з дітьми: фактори, на які варто звернути увагу

Як стару квартиру перетворити на стильну нову

Власники цієї старенької мансардної ванної зробили неможливе

Фото Boredpanda

До та після: як колір стін та меблів може змінити і розширити простір

Фото Boredpanda

Маленька ванна не проблема, якщо її стильно оформити


Фото Boredpanda

Правильні кольори і дизайн створили унікальний тандем: вийшов стильний кабінет


Фото Boredpanda 

Затишна кухня для теплих вечорів


Фото Boredpanda

З двох кімнат вдалось зробили одну кухню

Фото Boredpanda

Старе горище перетворили на затишну кімнату


Фото Boredpanda

Більше природного світла і правильний дизайн роблять чудеса


Фото Boredpanda

Новий колір для старих фасадів


Фото Boredpanda

Нова вітальня у стильних зелених кольорах 

Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак