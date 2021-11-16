У 2021 році зростання будівельного ринку України становитиме 5 – 6%: головні чинники

Станом на початок листопада 2021 року, український ринок будівництва зріс на 3,2%. Ринок будматеріалів своєю чергою показав ріст на 14,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це свідчать результати щомісячного аналітичного дослідження "Огляд розвитку будівельної галузі України" Інформаційно-аналітичного агентства Personal Analytical Unit (PAU). Розповідаємо, що відомо про передумови цьогорічного зростання.

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Тенденція до зростання

За даними агентства, обсяг виконаних будівельних робіт за січень – вересень 2021 року становив 149 мільярдів гривень, що на 3,2% більше у порівнянні з 2020-м.

Як розподілилися галузі

Лідером у темпах зростання галузі стало житлове будівництво , яке на 18,4% перевищило минулорічний результат.

, яке на 18,4% перевищило минулорічний результат. Інфраструктурне будівництво збільшилося на 1,3%.

Падіння на 2% продемонструвало комерційне будівництво.

За показниками обсягу виконаних будівельних робіт лідирують інфраструктурні проєкти: дорожне будівництво, заміна шляхопроводів, аеропорти.

Директор із розвитку інформаційно-аналітичної агенції PAU Group Володимир Яримовський, стверджує, що цьогорічне зростання ринку у комплексі зі збереженням поточної динаміки, може призвести до збільшення українського ринку будівництва у 2021 році на 5 – 6%.

За словами аналітика, серед головних драйверів розвитку:

нарощування темпів реалізації проєктів "Великого будівництва",

запуск державної програми з іпотечного кредитування,

початок роботи реформованої ДІАМ (колишня ДАБІ),

зіграли свою роль і дрібні програми "Велика реставрація" та проєкти з енергомодернізації.

Були серйозні проблеми через на невизначену ситуацію з ДАБІ, у звязку з чим було призупинено низку будівельних проєктів. Але після її реформування галузь продемонструвала зростання близько 20%,

– пояснив експерт.

На початку 2022 року варто очікувати зростання цін

Лідером у темпах зростання галузі стало житлове будівництво / Фото Pexels

Разом із тим, темпи розвитку ринку вплинуть на подорожчання будматеріалів. До того ж не варто забувати про подорожчання газу в жовтні на європейському ринку. Це, зазначає експерт, може вдарити по багатьох виробниках, у зокрема будівельної продукції.

"Багато підприємств поки що не відчули на собі повною мірою стрибок цін на газ, адже промисловість в Україні купує газ за довгостроковими контрактами. За оцінками Нацбанку, частка енергії у виробництві будівельних матеріалів становить до 10%, із яких 60% припадають на природний газ", – зауважив Яримовський.

У вересні обсяг збуту будівельних матеріалів на ринку України становив 4,1 мільйона тонн (на 2,5% більше проти серпня 2021-го). За січень – вересень обсяг реалізації підвищився на 14,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Підвищення цін за 9 місяців на будматеріали становило 3 – 8%. Зростання цін може пришвидшитися на початку 2022 року через жовтневе подорожчання природного газу та підвищення тарифу на вантажні перевезення залізницею з 1 січня 2022 року.