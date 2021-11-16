Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного аналитического исследования Обзор развития строительной отрасли Украины Информационно-аналитического агентства Personal Analytical Unit (PAU). Рассказываем, что известно о предпосылках роста этого года.

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Тенденция к росту

По данным агентства, объем выполненных строительных работ за январь – сентябрь 2021 составил 149 миллиардов гривен, что на 3,2% больше по сравнению с 2020-м.

Как распределились отрасли

Лидером в темпах роста отрасли стало жилищное строительство, которое на 18,4% превысило прошлогодний результат.

Инфраструктурное строительство увеличилось на 1,3%.

Падение на 2% продемонстрировало коммерческое строительство.

По показателям объема выполненных строительных работ лидируют инфраструктурные проекты: дорожное строительство, замена путепроводов, аэропорты.

Директор по развитию информационно-аналитического агентства PAU Group Владимир Яримовский, утверждает, что рост рынка в комплексе с сохранением текущей динамики в этом году может привести к увеличению украинского рынка строительства в 2021 году на 5 – 6%.

По словам аналитика, среди главных драйверов развития:

наращивание темпов реализации проектов "Большого строительства",

запуск государственной программы по ипотечному кредитованию,

начало работы реформированной ДИАМ (бывшая ГАСИ),

сыграли свою роль и мелкие программы "Большая реставрация" и проекты по энергомодернизации.

Были серьезные проблемы из-за неопределенной ситуации с ГАСИ, в связи с чем был приостановлен ряд строительных проектов. Но после ее реформирования отрасль продемонстрировала рост около 20%,

– объяснил эксперт.

В начале 2022 года следует ожидать роста цен

Лидером в темпах роста отрасли стало домостроение / Фото Pexels

Вместе с тем темпы развития рынка повлияют на удорожание стройматериалов. К тому же, не стоит забывать о подорожании газа в октябре на европейском рынке. Это, отмечает эксперт, может ударить по многим производителям, в частности, строительной продукции.

"Многие предприятия пока не ощутили на себе в полной мере скачок цен на газ, ведь промышленность в Украине покупает газ по долгосрочным контрактам. По оценкам Нацбанка, доля энергии в производстве строительных материалов составляет до 10%, из которых 60% приходятся на природный газ", – отметил Яримовский.

В сентябре объем сбыта строительных материалов на рынке Украины составил 4,1 миллиона тонн (на 2,5% больше по сравнению с августом 2021-го). За январь-сентябрь объем реализации повысился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение цен за 9 месяцев на стройматериалы составило 3-8%. Рост цен может ускориться в начале 2022 года из-за октябрьского подорожания природного газа и повышения тарифа на грузовые перевозки по железной дороге с 1 января 2022 года.