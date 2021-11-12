Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час презентації в Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року. Як працюватиме програма – далі.
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За словами Верещук, з наступного року програма діятиме за таким принципом нарощування бюджету. У 2022 році планується закласти 125 мільйонів гривень з подальшим збільшенням на 25 мільйонів у 2023 році та ще на 25 мільйонів у 2024 році.
Програма повинна забезпечити житлом 850 громадян України / Фото Pixabay
Верещук зауважила, що співфінансування передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад. Міністр додає, що деякі громади відмовляються від пропозиції через брак коштів.
Подекуди й 30% для громад важко, і вони відмовляються від такої можливості, бо не можуть знайти кошти,
– сказала Верещук.
Водночас вона припускає, що з наступного року у співфінансуванні допоможуть міжнародні партнери, а держава гарантуватиме оплату 70% вартості житла.
Експерти зазначають, що за 125 мільйонів гривень можна придбати близько 325 об’єктів нерухомого майна для 850 громадян України.
Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів передбачив у держбюджеті на 2022 рік 5,5 мільярда гривень на забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.