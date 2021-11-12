Об этом заявила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время презентации в Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2024 года. Как будет работать программа – далее.
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По словам Верещук, со следующего года программа будет действовать по принципу наращивания бюджета. В 2022 году планируется заложить 125 миллионов гривен с последующим увеличением на 25 миллионов в 2023 году и еще на 25 миллионов в 2024 году.
Программа должна обеспечить жильем 850 граждан Украины / Фото Pexels
Верещук отметила, что софинансирование предполагает, что 70% стоимости жилья платится из государственного бюджета, а 30% – из бюджета общин. Министр добавляет, что некоторые общины отказываются от предложения из-за нехватки средств.
Кое-где и 30% для общин тяжело, и они отказываются от такой возможности, потому что не могут найти средства,
– сказала Верещук.
В то же время, она предполагает, что со следующего года в софинансировании помогут международные партнеры, а государство будет гарантировать оплату 70% стоимости жилья.
Эксперты отмечают, что за 125 миллионов гривен можно купить около 325 объектов недвижимого имущества для 850 граждан Украины.
Напомним, ранее Кабинет Министров предусмотрел в госбюджете на 2022 год 5,5 миллиарда гривен на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.