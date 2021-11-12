Об этом заявила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время презентации в Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2024 года. Как будет работать программа – далее.

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По словам Верещук, со следующего года программа будет действовать по принципу наращивания бюджета. В 2022 году планируется заложить 125 миллионов гривен с последующим увеличением на 25 миллионов в 2023 году и еще на 25 миллионов в 2024 году.

Программа должна обеспечить жильем 850 граждан Украины / Фото Pexels

Верещук отметила, что софинансирование предполагает, что 70% стоимости жилья платится из государственного бюджета, а 30% – из бюджета общин. Министр добавляет, что некоторые общины отказываются от предложения из-за нехватки средств.

Кое-где и 30% для общин тяжело, и они отказываются от такой возможности, потому что не могут найти средства,

– сказала Верещук.

В то же время, она предполагает, что со следующего года в софинансировании помогут международные партнеры, а государство будет гарантировать оплату 70% стоимости жилья.

Справка: бюджетная программа 70/30 предусматривает приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Согласно формату, 70% стоимости оплачивается из государственного бюджета, еще 30% – из местных бюджетов. При этом от внутренне перемещенных лиц не требуется никаких взносов.

Эксперты отмечают, что за 125 миллионов гривен можно купить около 325 объектов недвижимого имущества для 850 граждан Украины.

Напомним, ранее Кабинет Министров предусмотрел в госбюджете на 2022 год 5,5 миллиарда гривен на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.