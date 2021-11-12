У 2022 році на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб виділять 125 мільйонів гривень

Програму придбання житла для внутрішньо переміщених осіб коштом співфінансування з державного та місцевих бюджетів продовжать щонайменше на 3 роки. У 2022 році з держбюджету буде виділено 125 мільйонів гривень.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час презентації в Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року. Як працюватиме програма – далі.

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За словами Верещук, з наступного року програма діятиме за таким принципом нарощування бюджету. У 2022 році планується закласти 125 мільйонів гривень з подальшим збільшенням на 25 мільйонів у 2023 році та ще на 25 мільйонів у 2024 році.

Програма повинна забезпечити житлом 850 громадян України / Фото Pixabay

Верещук зауважила, що співфінансування передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад. Міністр додає, що деякі громади відмовляються від пропозиції через брак коштів.