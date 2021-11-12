У 2022 році на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб виділять 125 мільйонів гривень
Джерело:"Укрінформ"
Програму придбання житла для внутрішньо переміщених осіб коштом співфінансування з державного та місцевих бюджетів продовжать щонайменше на 3 роки. У 2022 році з держбюджету буде виділено 125 мільйонів гривень.
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час презентації в Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року. Як працюватиме програма – далі.
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За словами Верещук, з наступного року програма діятиме за таким принципом нарощування бюджету. У 2022 році планується закласти 125 мільйонів гривень з подальшим збільшенням на 25 мільйонів у 2023 році та ще на 25 мільйонів у 2024 році.
Верещук зауважила, що співфінансування передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад. Міністр додає, що деякі громади відмовляються від пропозиції через брак коштів.
Подекуди й 30% для громад важко, і вони відмовляються від такої можливості, бо не можуть знайти кошти,
– сказала Верещук.
Водночас вона припускає, що з наступного року у співфінансуванні допоможуть міжнародні партнери, а держава гарантуватиме оплату 70% вартості житла.Довідка: бюджетна програма 70/30 передбачає придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Згідно з форматом, 70% вартості сплачується з державного бюджету, ще 30% – з місцевих бюджетів. При цьому від внутрішньо переміщених осіб не вимагається жодних внесків.
Експерти зазначають, що за 125 мільйонів гривень можна придбати близько 325 об’єктів нерухомого майна для 850 громадян України.
Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів передбачив у держбюджеті на 2022 рік 5,5 мільярда гривень на забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.