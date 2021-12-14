Таке припущення висловив Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

Корисно Вигоди та ризики: на якому етапі будівництва краще купувати квартиру

Який сегмент житла подорожчає найсуттєвіше

Експерт вважає, що з весни наступного року на первинному ринку житла очікується суттєве збільшення попиту. Проте цікавість покупців буде зосереджена переважно на об’єктах класів комфорт та комфорт+. На його погляд, за сприятливої політико-економічної ситуації в країні, у 2022 році лише у 30 – 40% новобудов зростання цін буде мотивоване підвищеною популярністю у покупців. Передусім це стосується об’єктів високої якості зі створюваними умовами для комфортного життя та можливістю зберегти кошти від знецінення.

"У 2022 році понад 60 – 65% попиту на первинному ринку буде зосереджено на 1,2-кімнатних квартирах площею до 60 метрів квадратних саме в об’єктах класів комфорт та комфорт+, яким притаманні висока якість будівництва, а також передбачене створення повноцінного інфраструктурного комплексу", – розповів Михайло Підвисоцький.

Експерт зазначив, що цінова ситуація на первинному ринку також залежатиме від темпів розвитку іпотечного кредитування, ефективності законодавчих змін у сфері містобудування, що мають гарантувати покупцям безпечне придбання осель. Він переконаний: щоби суттєво збільшити попит на новобудови, частка укладених за допомогою іпотеки угод має зрости до щонайменше 25 – 30% від усього обсягу продажів на первинному ринку житла. Фахівець нагадав, що за підсумками 9 місяців 2021 року лише близько 0,5% іпотечних угод на ринку житла припало на первинний ринок, а за програмою “Доступна іпотека” трохи більш як 20% стосувалося придбання житла в новобудовах.

"Розвиток іпотеки і законодавче регулювання первинного ринку - пов’язані між собою процеси. Адже мова йде не лише про доступність іпотеки для громадян, а ще й про те, щоб іпотека запрацювала на "безпечному" первинному ринку. За оптимістичного сценарію, у найближчі роки кількість виданих іпотечних кредитів для придбання житла на первинному ринку може скласти 40 – 50% від загального обсягу іпотеки, що може спровокувати новий житловий бум", – розповів експерт.

Цікаво Знижки на квартири у Львові та Києві: КН РІЕЛ анонсувала початок акційного сезону

Перспективи розвитку будівництва житла в Україні

У найближчі 3 – 5 років на первинному ринку варто очікувати суттєвих змін в роботі забудовників. З одного боку змінюватимуться бізнес-процеси в девелоперських компаніях, а з іншого – зростатиме якість житлових комплексів.

Зараз у Києві лише 20% забудовників працюють за новими стандартами, які полягають в девелопменті повного циклу (від проєктування, будівництва до експлуатування побудованих ЖК). Окрім цього, сучасні девелопери все частіше використовують власні інвестиції, які становлять до 60% від собівартості проєкту.

Важливим для розвитку первинного ринку житла може стати й поступова орієнтація вітчизняних компаній на створення великих житлових масивів за принципом "нового міста": самодостатніх, інтегрованих в довкілля житлових просторів з усім необхідним для комфортного життя, роботи, відпочинку, занять спортом тощо. А собівартість зведення таких об'єктів може на 30 – 35% бути вищою за звичайні проєкти комфорт-класу. Крім того, додає експерт, до 2025 – 2027 років у Києві частка нових масштабних проєктів може сягнути 25 – 30% від усієї пропозиції на первинному ринку житла.