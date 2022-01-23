Більшість експертів вважають, що пік цін пройдено ще наприкінці осені – більше за житло українці платити зараз не готові. Однак нестабільна економічна ситуація, інфляція та пандемія коронавірусу можуть внести свої корективи.
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Ціни на нерухомість по Україні
Ціни зросли найбільше на нещодавно здані в експлуатацію об'єкти, адже в інвестиційному плані нерухомість первинного ринку завжди була привабливішою, ніж на вторинному ринку.
Найбільша висхідна динаміка цін очікувано зафіксована у столиці. Якщо на початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра в Києві стартувала від 19,5 тисяч гривень, то наприкінці року вона дорівнювала 23 тисяч гривень. Середня ціна "квадрату" становила 28 тисяч гривень у січні та 35 тисяч гривень у грудні.
Де найдорожче житло (дані на кінець 2021 році)
Не менш драматично дорожчало первинне нерухоме майно і в інших містах-мільйонниках. Так, середня вартість квадратного метра на початку та наприкінці 2021 року становила:
- у Києві: 28 000 гривень – 35 000 гривень;
- у Львові: 24 000 гривень – 28 500 гривень;
- в Одесі: 23 000 гривень – 27 000 гривень;
- у Дніпрі: 23 500 гривень – 28 000 гривень;
- у Харкові: 20 500 гривень – 24 500 гривень.
Динаміка цін на київську нерухомість / Інфографіка vn.com.ua
Чому ростуть ціни
Тенденція динаміки цін намітилася ще 2020 року – тоді квартири подорожчали на 10 – 15%, але 2021-й побив усі рекорди, адже вартість "квадрату" у новобудовах безпрецедентно збільшилася на 30%. Компанії-забудовники пояснювали стрибок цін:
- зростанням попиту;
- подорожчанням металу та, як наслідок, всіх будівельних матеріалів;
- підвищенням зарплат задіяних у зведенні об'єктів працівників;
- інфляцією;
- коливанням курсу долара.