Більшість експертів вважають, що пік цін пройдено ще наприкінці осені – більше за житло українці платити зараз не готові. Однак нестабільна економічна ситуація, інфляція та пандемія коронавірусу можуть внести свої корективи.

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Ціни на нерухомість по Україні

Ціни зросли найбільше на нещодавно здані в експлуатацію об'єкти, адже в інвестиційному плані нерухомість первинного ринку завжди була привабливішою, ніж на вторинному ринку.

Найбільша висхідна динаміка цін очікувано зафіксована у столиці. Якщо на початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра в Києві стартувала від 19,5 тисяч гривень, то наприкінці року вона дорівнювала 23 тисяч гривень. Середня ціна "квадрату" становила 28 тисяч гривень у січні та 35 тисяч гривень у грудні.

Де найдорожче житло (дані на кінець 2021 році)

Не менш драматично дорожчало первинне нерухоме майно і в інших містах-мільйонниках. Так, середня вартість квадратного метра на початку та наприкінці 2021 року становила:

у Києві: 28 000 гривень – 35 000 гривень;

28 000 гривень – 35 000 гривень; у Львові: 24 000 гривень – 28 500 гривень;

24 000 гривень – 28 500 гривень; в Одесі: 23 000 гривень – 27 000 гривень;

23 000 гривень – 27 000 гривень; у Дніпрі: 23 500 гривень – 28 000 гривень;

23 500 гривень – 28 000 гривень; у Харкові: 20 500 гривень – 24 500 гривень.

Динаміка цін на київську нерухомість / Інфографіка vn.com.ua

Чому ростуть ціни

Тенденція динаміки цін намітилася ще 2020 року – тоді квартири подорожчали на 10 – 15%, але 2021-й побив усі рекорди, адже вартість "квадрату" у новобудовах безпрецедентно збільшилася на 30%. Компанії-забудовники пояснювали стрибок цін: