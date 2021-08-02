Існують лайфхаки, які допоможуть зробити кухню ідеальною. Їх назвала дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

Цікаво Купівля квартири в Україні: які податки потрібно сплачувати у 2021 році

5 лайфхаків для кухонних меблів

Сушка поруч з посудомийкою

За словами дизайнерки інтер'єру, якщо на кухні є посудомийна машина, значно зручніше посуд з неї перекладати відразу у спеціальний відсік.

Функціональний фартух

Цей варіант актуальний для глибокої кухні, де є додаткові 30 сантиметрів. За фартухом можна організувати корисний простір для зберігання посуду, кухонного начиння, спецій, сушки та багато чого іншого. У такому разі у господині завжди все буде під рукою.

Органайзери для ящиків

Висувні великі ящики на кухнях – це дуже зручно. Але я як ніхто інший знаю, що в них складно організувати зберігання. Роздільники добре справляються з цим завданням. Вони корисно розподіляють площу ящика й усі предмети залишаються на видному місці,

– зазначила Катя Лошакова.

Організувати зберігання допоможуть зручні органайзери / Фото HappyModern

Читайте Як створити літній настрій в інтер'єрі: 5 корисних фішок

Приховані врізні розетки

Такий варіант дуже практичний і зручний. Адже розеток не буде видно, а також вони отримають захист від пилу і крихт завдяки спеціальній кришці.

На кухні потрібно багато розеток, тому прихований варіант – ідеальне рішення / Фото electry

Функціональний кут

Якщо раніше кутових секцій намагалися уникати чи поміщати туди мийку, то нині це місце можна використовувати більш корисно. Висувні секції зручні у використанні й дозволяють компактно зберігати посуд,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.