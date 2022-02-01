Цього разу муніципалітет не просто пропонує бюджетне житло, але й доплачує добровольцям по 5 тисяч євро. Діятиме пропозиція до кінця лютого 2022 року.

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Одне з найкрасивіших італійських сіл Розето-Вальфорторе поступово вимирає. Зараз тут мешкає менше ніж тисяча осіб, підприємства не функціонують, а молодь активно виїжджає в пошуках робочих місць.

Щоб не дати селищу зникнути, глава муніципалітету Лусілла Парізі вирішила оголосити тендер, який дасть змогу залучити зацікавлених у нерухомості італійців та експатів. Охочим не лише запропонують бюджетну нерухомість, але й дадуть одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч євро.

Пропозиція розрахована на сім'ї, які хочуть пожити у сільській місцевості. Загалом влада муніципалітету готова виділити 50 тисяч євро, які розділять між тими, хто подасть заявки. Розглядатимуть їх у хронологічній послідовності.

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