Цього разу муніципалітет не просто пропонує бюджетне житло, але й доплачує добровольцям по 5 тисяч євро. Діятиме пропозиція до кінця лютого 2022 року.
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5 тисяч євро за переїзд: деталі програми
Одне з найкрасивіших італійських сіл Розето-Вальфорторе поступово вимирає. Зараз тут мешкає менше ніж тисяча осіб, підприємства не функціонують, а молодь активно виїжджає в пошуках робочих місць.
Щоб не дати селищу зникнути, глава муніципалітету Лусілла Парізі вирішила оголосити тендер, який дасть змогу залучити зацікавлених у нерухомості італійців та експатів. Охочим не лише запропонують бюджетну нерухомість, але й дадуть одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч євро.
Пропозиція розрахована на сім'ї, які хочуть пожити у сільській місцевості. Загалом влада муніципалітету готова виділити 50 тисяч євро, які розділять між тими, хто подасть заявки. Розглядатимуть їх у хронологічній послідовності.
Доступні будинки в Італії: пропозиції
- Житло за 1 євро пропонують в італійському регіоні П'ємонт.
- Згодом до розпродажу приєдналися муніципалітет Петтінео, а також місто Аугуста, що у Сицилії.
- Також до переліку регіонів, де продають будинки за 1 євро додалося містечко Кантіано.
- Для залучення нових мешканців влада Сардинії виділила 30 будинків та 20 комерційних приміщень під оренду. Вартість одного місяця становить лише 1 євро.