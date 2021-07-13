Більшість будівель, які пропонується купити, вимагають ґрунтовного ремонту. Де вони розташовані – читайте далі.

Цікаво В Україні подорожчали квартири у новобудовах: відомий забудовник назвав причини

Що відомо про акцію

Боргомеццавалле – молодий муніципалітет, який було засновано 1 січня 2016 року завдяки злиттю муніципалітетів Сеппіана й Віганелла. У ньому проживає близько 400 жителів. Це місце ідеально підійде тим, хто працює віддалено, або просто любить гори.

Як заявив мер муніципалітету Стефано Беллотті, рішення продавати будинки по 1 євро ухвалено для того, щоб врятувати будівлі. У гірських районах Італії вони часто стають покинутими й перетворюються на руїни.

П'ємонт – неймовірно красивий регіон Італії / Фото Pixabay

Читайте У США хочуть заборонити особняки: що трапилося

Він пояснив, що труднощі виникли з визначенням власників нерухомості. Багато об'єктів належать спадкоємцям, які про це навіть не підозрюють.

Ми є посередниками при продажу, але ми не агентство нерухомості, ми тільки виступаємо як вітрина, пов'язуємо продавців і покупців, щоб знайти рішення для заселення регіону та збільшення туристичної привабливості,

– пояснив Беллотті.

Будинки, які продають по 1 євро, "вимагають технічного обслуговування, тому що вони були занедбані протягом багатьох десятиліть, вони розташовані в різних місцях міста, переважно в історичному центрі, але також і в сусідніх районах".

Будинки по 1 євро можна придбати в Боргомеццавалле / Фото Pixabay