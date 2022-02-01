В этот раз муниципалитет не просто предлагает бюджетное жилье, но и доплачивает добровольцам по 5 тысяч евро. Будет действовать предложение до конца февраля 2022 года.

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5 тысяч евро за переезд: детали программы

Одна из самых красивых итальянских деревень Розето-Вальфорторе постепенно умирает. Сейчас здесь проживает менее тысячи человек, предприятия не функционируют, а молодежь активно выезжает в поисках рабочих мест.

Чтобы не дать поселку исчезнуть, глава муниципалитета Лусилла Паризи решила объявить тендер, который позволит привлечь заинтересованных в недвижимости итальянцев и экспатов. Желающим не только предложат бюджетную недвижимость, но и одноразовую единовременную помощь в размере 5 тысяч евро.

Предложение рассчитано на семьи, желающие пожить в сельской местности. В целом власти муниципалитета готовы выделить 50 тысяч евро, которые разделят между теми, кто подаст заявки. Их обещают рассматривать в хронологической последовательности.

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