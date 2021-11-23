Мало хто знає, але з приходом холодної пори року, додаткове освітлення необхідне навіть невибагливим драценам та кактусам. Що вже говорити про сонцелюбні орхідею чи пеларгонію.

Щоб похолодання та скорочення світлового дня не вплинули на ваш домашній сад, ділимося списком рослин, яким потрібна додаткове освітлення. Збережіть, щоб не загубити!

Цікаво На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру

Драцена

7 кімнатних рослин, яким потрібно більше світла в осінньо-зимовий період / Фото Pixabay

Попри невибагливість, у період осіньо-зимової похмурості, їй знадобиться невелика доза додаткового освітлення. Якщо ви помітили, що ця рослина хворіє та чахне, швидше за все, її потрібно підсвітити фітолампами.

Аденіум

Це світлолюбна рослина; якщо їй не вистачає сонця – вона не цвістиме, втратить яскравість та сповільнить ріст. Щоб не допустити цього, восени та взимку варто розташувати поруч звичайний настінний світильник із потужною лампочкою.

Дзвоники (Кампанула)

7 кімнатних рослин, яким потрібно більше світла в осінньо-зимовий період / Фото Pixabay

На жаль, ця рослина часто не виживає під час сурової зими, особливо у квартирах, вікна якої виходять на північну сторону. Але шанс врятувати її все ж є. Для цього варто встановити лампу, максимальну наближену до квітки. Проміжок між листками та джерелом світла не повинен бути більшим за 35 сантиметрів.

Орхідея

Світлолюбній орхідеї теж часто не вистачає природного світла у нашому кліматі. Квітникарі радять обирати режим підсвічування, виходячи з потреб кожного сорту. Вмикати фітолампи можна вранці та ввечері або залишати їх на повний день

Гарденія

7 кімнатних рослин, яким потрібно більше світла в осінньо-зимовий період / Фото Pixabay

У короткі світлові дні гарденію теж варто забезпечити додатковим світлом. Для цього краще використовувати люмінесцентні або світлодіодні лампи.

До теми Кімнатні рослини в інтер'єрі квартир: 4 причини, чому вони потрібні

Олеандр

Це субтропічна рослина особливо вимоглива до умов. Олеандр складно зимує за умов недостатнього освітлення, тому рекомендується забезпечувати йому додаткову підтримку. Найкраще для цього підійдуть люмінесцентні лампи.

Пеларгонія

7 кімнатних рослин, яким потрібно більше світла в осінньо-зимовий період / Фото Pixabay

Ця рослина чудово почувається в умовах 12-годинного світлового дня. Якщо сонця менше, пеларгонія перестає цвісти, блідне і починає деформуватися. Щоб уникнути цих наслідків, рекомендується штучно продовжувати світловий день для рослини.