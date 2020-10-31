Зелені рослини останніми роками стали трендом в інтер'єрі квартир і будинків. Вони не тільки освіжають приміщення, але і мають ряд інших переваг.

Навіщо потрібні кімнатні рослини вдома, розповідає Нерухомість 24.

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Користь для здоров'я

Зелені рослини очищають повітря у приміщенні від шкідливих домішок і пилу, покращують мікроклімат. Кімнатні квіти особливо необхідні у квартирах, де проживають діти і домашні тварини.

Кімнатні квіти очищають повітря / Фото homester

Природні ноти в інтер'єрі

Останніми роками у тренді все натуральне і природне. Зелень є одним з найактуальніших декорів. Поставте на підлогу велику бананову пальму або монстеру – і ваше житло заграє новими фарбами. Якщо ж ви тримаєте квіти на підвіконні – придивіться до сукулентів, наприклад. Вони красиво і стильно виглядають, і прості в догляді.

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Колір і настрій

Всім відомо, що зелений колір позитивно впливає на емоційний стан людини, він заспокоює і розслабляє. Живі рослини асоціюються з теплом, свіжим повітрям, чистою природою, і дозволять вам відчувати себе комфортно, спокійно і мирно. Натуральна зелень лише прикрасить ваше житло, додавши в нього нові фарби.

Зелений колір благотворно впливає на самопочуття людини / Фото salon

Цілющі властивості

Крім приголомшливого виду, багато рослин мають цілющі властивості. Знамениті ромашка, алое, лотос знадобляться у будь-якому будинку. З ромашки заварюють чай, сік алое – популярний інгредієнт масок для обличчя і тіла, який, до того ж, швидко загоює рани і лікує шкірні захворювання. Лотос корисний для очей, тому відмінно впишеться у куточок біля монітору.

Кімнатні рослини – це не лише красиво, але й корисно / Фото dekoriko