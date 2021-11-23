Чтобы похолодание и сокращение светового дня не повлияли на ваш домашний сад, делимся списком растений, которым требуется дополнительное освещение. Сохраните, чтобы не потерять!

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Драцена

7 комнатных растений, которым нужно больше света в осенне-зимний период / Фото Pixabay

Несмотря на неприхотливость, в период осенне-зимней пасмурности, ей понадобится небольшая доза дополнительного освещения. Если вы заметили, что это растение болеет и чахнет, скорее всего, его нужно подсветить фитолампами.

Адениум

Это светолюбивое растение; если ему не хватает солнца – оно не будет цвести, потеряет яркость и замедлит рост. Чтобы не допустить этого, осенью и зимой следует разместить рядом обычный настенный светильник с мощной лампочкой.

Колокольчики (Кампанула)

7 комнатных растений, которым нужно больше света в осенне-зимний период / Фото Pixabay

К сожалению, это растение часто не выживает суровую зиму, особенно в квартирах, окна которой выходят на северную сторону. Но шанс спасти его все же есть. Для этого следует установить лампу, максимальную приближенную к цветку. Промежуток между листками и источником света не должен быть больше чем 35 сантиметров.

Орхидея

Светолюбивой орхидее тоже часто не хватает естественного света в нашем климате. Цветоводы советуют выбирать режим подсветки, исходя из потребностей каждого сорта. Включать фитолампы можно утром и вечером или оставлять их на полный день.

Гардения

7 комнатных растений, которым нужно больше света в осенне-зимний период / Фото Pixabay

В короткие световые дни гардению тоже следует снабдить дополнительным светом. Для этого лучше использовать люминесцентные или светодиодные лампы.

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Олеандр

Это субтропическое растение особенно требовательно к условиям. Олеандр сложно зимует при недостаточном освещении, поэтому рекомендуется обеспечивать ему дополнительную поддержку. Лучше всего для этого подойдут люминесцентные лампы.

Пеларгония

7 комнатных растений, которым нужно больше света в осенне-зимний период / Фото Pixabay

Это растение отлично чувствует себя в условиях 12-часового светового дня. Если солнца меньше, пеларгония перестает цвести, бледнеет и начинает деформироваться. Чтобы избежать этих последствий, рекомендуется искусственно продлевать световой день для растения.