8 невдалих дизайнерських рішень, які візуально зменшують кімнату
Джерело:24 канал
Щоб впоратися з облаштуванням маленького приміщення, варто скласти ретельний план з попереднім визначенням функціональних зон. А також – ознайомитися з популярними помилками, які візуально звузять приміщення.
Розповідаємо, про 8 основних помилок, уникнення яких допоможе вам правильно облаштувати простір.
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Великі орнаменти на стінах
Наш мозок підсвідомо зчитує кількість патернів від підлоги до стелі. І їх, приміром, 3, ми вважатимемо кімнату меншою, чим з більшою кількістю патернів. Тому дизайнери радять вибирати орнаменти середнього розміру.
Дрібні яскраві візерунки
Такі рішення перенавантажують простір, роблячи його вужчим.
Неправильно підібрана геометрія
Шпалери з вертикальною полосою на вузькій стіні зроблять приміщення ще вужчим. А горизонтальна полоска на широкій стіні "розплющить" та опустить її ще нижче. Вивчіть основи візуальних ілюзій, щоб не помилитися.
Перенасичення меблями та деталями
Велика кількість речей різко скорочує площу кімнати, а маленьким кімнатам особливо важливе повітря та вільний простір.
Маленький килим
Візуально звужує стіни, тому дизайнери радять обирати великі килими для маленьких приміщень.
Неправильний карниз
Карнизи віднімають висоту стелі, тому краще використати приховані варіанти.
Щільні штори
Все, пов'язане з візуальною важкістю, – не підходить для невеликих приміщень.
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Неправильне освітлення
Тьмяне світло також звужує приміщення. До того ж таке рішення зробить ваш будинок менш затишним. Найкраще обрати природне та холодне світло.