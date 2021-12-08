Ремонт кухні: 8 речей на яких можна зекономити

Враховуючи різномаїття функцій цього приміщення, цілком логічно, що економити на його ремонті не можна. Проте дизайнерка інтер'єрів a.s.d.e.s.i.g.n знайшла методи, які допоможуть витратити менше, не зіпсувавши призначення та вигляд кухні.

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Як заощадити на ремонті кухні

1. Економте на етапі замірів

Насамперед зекономити на ремонті допоможе вибір стандартних розмірів кухонних блоків та шухляд. Про це вас також попередить мебляр, який проводитиме заміри, тож дослухайтеся до його порад.

2. Відмовтеся від заокруглених країв

Відмовтеся від заокруглених країв / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Не замовляйте кухню з заокругленими краями. По-перше, це коштує дорожче. По-друге, дешевить приміщення.

3. Уникайте поділу на рівні

Не розділяйте шухляди / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Не розділяйте верхні шухляди на 2 горизонтальні рівні. Замість цього замовте звичайні вертикальні двері. Так ви економите на фурнітурі та матеріалі.

4. Не використовуйте складні механізми

Обирайте звичайне відкривання / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Обирайте фасади зі звичайним відкриванням, без підйомних механізмів та систем push to open. Попри стильний вигляд, вони потягнуть багато бюджету, який не відіб'ється на практиці.

5. Врахуйте розмір дверцят

Замовте довші дверцята / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Дизайнерка рекомендує замовляти кухню без ручки, а замість дорогих систем – використати довжину дверцят. Просто попросіть мебляра зробити їх довшими за шухляду. Поверхня, яка нависатиме над основою, стане чудовою альтернативою врізним ручкам і профілям, які теж коштують чимало.

6. Оберіть відповідні матеріали

Так, економити на фасадах не варто, але зменшити витрати на цьому етапі теж можливо. Оберіть фасади з дорогого матеріалу, а для середини використайте дешевший. Це допоможе збалансувати кінцеву ціну.

7. Необов'язково робити кухні до стелі

Короб з гіпсокартону зекономить кошти під час ремонту кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Якщо у вас висока стеля, то не доводьте верхні шухляди до стелі, а зробіть опуск з гіпсокартону.

8. Купуйте готову кухню

Якщо бюджет взагалі обмежений, то купляйте готову кухню. Такі можна знайти в компаніях, які спеціалізуються на швидкозбірних меблях.

Оригінальний текст публікації @a.s.d.e.s.i.g.n

Ремонт кухні: 8 речей на яких можна зекономити / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Ремонт кухні, на чому ж заощадити?