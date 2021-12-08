Учитывая разнообразие функций этого помещения, вполне логично, что экономить на его ремонте нельзя. Однако дизайнер интерьеров a.s.d.e.s.i.g.n нашла методы, которые помогут потратить меньше, не испортив назначение и вид кухни.
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Как сэкономить на ремонте кухни
1. Экономьте на этапе замеров
В первую очередь сэкономить на ремонте поможет выбор стандартных размеров кухонных блоков и ящиков. Об этом вас также предупредит мебельщик, который будет проводить замеры, так что прислушайтесь к его советам.
2. Откажитесь от закругленных краев
Откажитесь от закругленных краев / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Не заказывайте кухню с округленными краями. Во-первых, это стоит дороже. Во-вторых, – дешевит помещение.
3. Избегайте разделения на уровни
Не разделяйте ящики / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Не разделяйте верхние ящики на 2 горизонтальных уровня. Вместо этого закажите обычную вертикальную дверь. Так вы экономите на фурнитуре и материале.
4. Не используйте сложные механизмы
Выбирайте обычное открывание / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Выбирайте фасады с обычным открыванием без подъемных механизмов и систем push to open. Несмотря стильный вид, они потянут много бюджета, что никак не проявится на практике.
5. Учтите размер дверцы
Закажите длинную дверцу / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Дизайнер рекомендует заказывать кухню без ручек, а вместо дорогих систем – использовать длину дверцы. Просто попросите мебельщика сделать их длиннее ящика. Поверхность, которая будет нависать над основанием, станет прекрасной альтернативой врезным ручкам и профилям, которые тоже стоят немало.
6. Выберите подходящие материалы
Да, экономить на фасадах не стоит, но уменьшить расходы на этом этапе тоже возможно. Выберите фасады из дорогого материала, а для середины используйте более дешевый. Это поможет сбалансировать финальную цену.
7. Необязательно делать кухни к потолку
Короб из гипсокартона сэкономит средства при ремонте кухни / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Если у вас высокий потолок, то не доводите верхние ящики до потолка, а произведите опуск из гипсокартона.
8. Купите готовую кухню
Если бюджет вообще ограничен, то покупайте готовую кухню. Такие можно найти в компаниях, которые специализируются на быстросборной мебели.
Оригинальный текст публикации @a.s.d.e.s.i.g.n
Ремонт кухни: 8 вещей на которых можно сэкономить / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Ремонт кухни, на чем сэкономить?
- В первую очередь выбирать по максимуму стандартные размеры кухонных блоков и всех ящиков (об этом моменте вам напомнит "кухонщик" при замерах).
- Не заказывайте кухню с округленными краями, это стоит дороже, а смотрится дешево.
- Не разделяйте верхние ящики на 2 горизонтальных уровня, сделайте обычную вертикальную дверь. Так вы экономите на фурнитуре и материале.
- Выбирайте фасады с обычным открыванием, без подъемных механизмов и систем push to open, тем более эти системы не так удобны как кажутся.
- Если вы заказываете кухню, без ручек, то попросите сделать верхнюю дверцу длиннее основания ящика, вроде бы нависающего, или самое основание уже, чтобы можно было пальчиками подцепить снизу и свободно открыть. Это позволит сэкономить на врезных ручках и профилях.
- Выберите фасады из более дорогого материала, а середину – из дешевого.
- Если у вас высокий потолок, то не доводите верхние ящики до потолка, а произведите опуск из гипсокартона.
- Если бюджет вообще ограничен, покупайте готовую кухню.