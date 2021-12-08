Учитывая разнообразие функций этого помещения, вполне логично, что экономить на его ремонте нельзя. Однако дизайнер интерьеров a.s.d.e.s.i.g.n нашла методы, которые помогут потратить меньше, не испортив назначение и вид кухни.

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Как сэкономить на ремонте кухни

1. Экономьте на этапе замеров

В первую очередь сэкономить на ремонте поможет выбор стандартных размеров кухонных блоков и ящиков. Об этом вас также предупредит мебельщик, который будет проводить замеры, так что прислушайтесь к его советам.

2. Откажитесь от закругленных краев

Откажитесь от закругленных краев / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Не заказывайте кухню с округленными краями. Во-первых, это стоит дороже. Во-вторых, – дешевит помещение.

3. Избегайте разделения на уровни

Не разделяйте ящики / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Не разделяйте верхние ящики на 2 горизонтальных уровня. Вместо этого закажите обычную вертикальную дверь. Так вы экономите на фурнитуре и материале.

4. Не используйте сложные механизмы

Выбирайте обычное открывание / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Выбирайте фасады с обычным открыванием без подъемных механизмов и систем push to open. Несмотря стильный вид, они потянут много бюджета, что никак не проявится на практике.

5. Учтите размер дверцы

Закажите длинную дверцу / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Дизайнер рекомендует заказывать кухню без ручек, а вместо дорогих систем – использовать длину дверцы. Просто попросите мебельщика сделать их длиннее ящика. Поверхность, которая будет нависать над основанием, станет прекрасной альтернативой врезным ручкам и профилям, которые тоже стоят немало.

6. Выберите подходящие материалы

Да, экономить на фасадах не стоит, но уменьшить расходы на этом этапе тоже возможно. Выберите фасады из дорогого материала, а для середины используйте более дешевый. Это поможет сбалансировать финальную цену.

7. Необязательно делать кухни к потолку

Короб из гипсокартона сэкономит средства при ремонте кухни / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Если у вас высокий потолок, то не доводите верхние ящики до потолка, а произведите опуск из гипсокартона.

8. Купите готовую кухню

Если бюджет вообще ограничен, то покупайте готовую кухню. Такие можно найти в компаниях, которые специализируются на быстросборной мебели.

Оригинальный текст публикации @a.s.d.e.s.i.g.n

Ремонт кухни: 8 вещей на которых можно сэкономить / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Ремонт кухни, на чем сэкономить?