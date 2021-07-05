Агент з нерухомості зненацька став доларовим мільярдером: що трапилося

У США агент з нерухомості Даррен Джеймс виявив на своєму рахунку у банку 50 мільярдів доларів (1,36 трильйона гривень). Це сталося через помилку банківського співробітника.

Сім'я рієлтора протягом кількох днів вважалася доларовими мільярдерами. Детальніше – читайте далі.

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Як рієлтор став мільярдером у США

Це не помилка одного або двох нулів. Схоже, хтось заснув на клавіатурі,

– зазначив рієлтор.

За його словами, перше, що спало на думку, – поява багатого родича, який залишив спадщину.

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Як гроші зникли з рахунку

Даррен Джеймс розповів, що через кілька днів гроші зникли з рахунку. Що саме сталося – сім'я не знає досі.

Ми намагаємося з'ясувати, що сталося, як це сталося. Ми знаємо, що така ситуація була не тільки у нас. Турбує той факт, що мій рахунок скомпрометований, а банк мені навіть не подзвонив,

– додав агент з нерухомості.

Рієлтор пожартував, що хтось зі співробітників банку заснув на клавіатурі / Фото Pixabay