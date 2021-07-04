Універсальні прийоми допоможуть швидко знайти покупця. Як підготувати квартиру перед продажем – читайте далі.
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Стан
Квартири купують у будь-якому стані, навіть без ремонту. Однак у такому випадку ціна має бути суттєво нижчою за ринкову. Якщо ж хочеться отримати гарну суму за житло, слід привести його до ладу. Можна зробити косметичний ремонт, обставити квартиру бюджетними меблями, освіжити стелю та стіни, пофарбувати батареї. Це прискорить пошук "свого" покупця.
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Дивний ремонт
Незвичайні рішення в інтер'єрі, наприклад, застарілі арки, імітація цегли та ін. вплинуть на терміни продажу. Річ у тім, що подібні рішення сподобаються не всім. Оптимальний варіант – продавати житло у нейтральному вигляді. Світлі стіни, мінімум меблів, килимів та ін. – те, що додасть приміщенню свободи та прискорить продаж.
Нейтральний ремонт дозволить швидше продати нерухомість / Фото Pixabay
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Освітлення
Якщо у квартирі погане освітлення – це зіпсує враження про нерухомість. Для того щоб поліпшити ситуацію, необов'язково починати ремонт. Іноді достатньо прибрати щільні темні штори, помити вікна та поставити два торшери.
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Старі елементи
Якщо у квартирі залишилися предмети подібні бабусиному килиму, старий диван, зіпсовані меблі – постарайтеся від них позбутися. Ці елементи не лише відштовхнуть покупця, але і привернуть увагу до інших аспектів. Наприклад, до проводки, сантехніки та ін.
Продаючи квартиру, не забудьте протерти пил, вимити вікна та дзеркала, а також створити свіжий аромат у приміщенні.