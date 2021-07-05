Семья риелтора в течение нескольких дней числилась долларовыми миллиардерами. Подробнее – читайте далее.
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Как риелтор стал миллиардером в США
Это не ошибка одного или двух нулей. Похоже, кто-то уснул на клавиатуре,
– отметил риелтор.
По его словам, первое, что пришло на ум, – появление богатого родственника, который оставил наследство.
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Как деньги пропали со счета
Даррен Джеймс рассказал, что спустя несколько дней деньги исчезли со счета. Что именно произошло – семья не знает до сих пор.
Мы пытаемся выяснить, что случилось, как это произошло. Мы знаем, что такая ситуация была не только у нас. Беспокоит тот факт, что мой счет скомпрометирован, а банк мне даже не позвонил,
– добавил агент по недвижимости.
Риелтор пошутил, что кто-то из сотрудников банка уснул на клавиатуре / Фото Pixabay