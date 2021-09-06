Для зведення дому Делбрідж використовував все, що попадалося під руку: алюмінієві банки, пляшки, стару цеглу і навіть викинуті іграшки. Каже, що за ці роки він змішав приблизно пів тони цементу.

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Зведення будинку з відходів

Кілька десятиліть тому 69-річний Річард Делбрідж купив земельну ділянку в сільській місцевості Оклахоми. Будучи відданим поціновувачем будинків корінних американців у Нью-Мексико, він спроєктував власний дім і взявся його зводити.

Дельбрідж збирав сміття, яке залишали туристи, ходив вздовж узбіччя доріг і підбирав усе, що викидали люди. Пляшки, алюмінієві банки, цегла та інші дрібниці – в усьому чоловік бачив потенціал для будівництва.

Одного разу я знайшов викинуту ляльку. Вона виглядала такою нещасною і мені стало так сумно, адже колись ця лялька для когось щось значила,

– згадує Делбрідж.

Не покладаючи рук, Річард працював над своїм будинком і з часом з’явилася невеличка хатинка зі столовою та спальнею на другому поверсі.



Навіть ляльки прикрашають стіни будинку / Колаж з фото Річарда Делбріджа

Збільшив будинок

Певний період він та його діти насолоджувалися тим, що мають, але згодом Делбрідж вирішив розширити житлову площу. Він додав ванну кімнату, другу спальню, оранжерею та третій поверх із пожежним стовпом, що проходить через будинок.

Окрім унікального будівельного матеріалу, будинок має екологічно чисті інженерні системи – компостний туалет та спеціальні басейни для збору дощової води.



Будинок має екологічно чисті інженерні системи / Колаж з фото Річарда Делбріджа

Надзвичайний дім прикрашає мозаїка, яка теж виготовлена з відходів. Делбрідж підрахував, що в цілому приблизно 75% будинку зроблено з переробленого матеріалу.



Американець навчився навіть викладати мозаїку / Колаж з фото Річарда Делбріджа